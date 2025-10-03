Chladoňová na ME v cyklistike, derby pražských S či Medzinárodný maratón mieru (TV tipy na víkend)

Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová v časovke žien do 23 rokov na ME 2025.
Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová v časovke žien do 23 rokov na ME 2025. (Autor: Soňa Niková/ SZC)
Sportnet|3. okt 2025 o 08:00
Športový program na víkend. Pozrite si TV program.

BRATISLAVA. Futbalové a hokejové súťaže pokračujú ďalšími kolami. Chelsea FC hostí FC Liverpool, čaká nás pražské derby či hokejové derby na východe. V nedeľu sa v Košiciach organizuje 102. ročník Medzinárodného maratónu mieru.

Víkend bude patriť aj záverečným pretekom s hromadným štartom Elite mužov a žien na ME v cyklistike.

Pokračujú mužské a ženské tenisové turnaje v Pekingu či Šanghaji a motocyklisti sa predstavia v Singapure.

Najzaujímavejšie udalosti víkendu
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne piatok a víkend 3., 4. a 5. október.

Piatok (3. október)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Cyklistika
Vodný slalom
Motorizmus
Americký futbal
Golf
Sobota (4. október)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Cyklistika
Hádzaná
Basketbal
Motorizmus
Golf
Vodný slalom
Americký futbal
Nedeľa (5. október)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Cyklistika
Atletika
Basketbal
Hádzaná
Motorizmus
Americký futbal
Golf
Ostatné športy

