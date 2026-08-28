Play-off na ME vo volejbale, Vuelta či derby pražských "S" (TV tipy na víkend)

Cez víkend pokračuje aj futbalová Niké liga a začali sa aj ďalšie európske súťaže. V susednom Česku je v nedeľu na programe derby pražských "S" medzi Spartou a Slaviou.
V Niké lige sa predstavia v kompletnom šiestom kole v sobotu futbalisti Trenčína na pôde Ružomberku, Podbrezová vyzve Košice, Banská Bystrica hostí Komárno.
V nedeľu bude domáca Skalica čeliť futbalistom DAC, Slovan Bratislava na domácej pôde privíta Michalovce a kolo uzavrie duel Trnavy so Žilinou.
Pokračujú majstrovstvá Európy vo volejbale žien, ktoré hostia Švédsko, Česko, Turecko a Azerbajdžan.
Pokračujú aj majstrovstvá sveta v rýchlostnej kanoistike a vo veslovaní.
Pokračuje taktiež aj tretia cyklistická Grand Prix, španielska Vuelta a Espaňa. 81. ročník sa koná od 22. augusta do 13. septembra.
Koncom týždňa sa začne aj posledný tenisový Grandslam sezóny US Open.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.
Piatok (28. august)
Sobota (29. august)
Nedeľa (30. august)
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