Play-off na ME vo volejbale, Vuelta či derby pražských "S" (TV tipy na víkend)

Momentka zo zápasu Sparta Praha - Slavia Praha.
Momentka zo zápasu Sparta Praha - Slavia Praha. (Autor: AC Sparta Praha/X)
Sportnet|28. aug 2026 o 09:00
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Športový program na víkend. Pozrite si TV program.

Cez víkend pokračuje aj futbalová Niké liga a začali sa aj ďalšie európske súťaže. V susednom Česku je v nedeľu na programe derby pražských "S" medzi Spartou a Slaviou.

V Niké lige sa predstavia v kompletnom šiestom kole v sobotu futbalisti Trenčína na pôde Ružomberku, Podbrezová vyzve Košice, Banská Bystrica hostí Komárno.

V nedeľu bude domáca Skalica čeliť futbalistom DAC, Slovan Bratislava na domácej pôde privíta Michalovce a kolo uzavrie duel Trnavy so Žilinou.

Pokračujú majstrovstvá Európy vo volejbale žien, ktoré hostia Švédsko, Česko, Turecko a Azerbajdžan.

Pokračujú aj majstrovstvá sveta v rýchlostnej kanoistike a vo veslovaní.

Najdôležitejšie udalosti víkendu
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Pokračuje taktiež aj tretia cyklistická Grand Prix, španielska Vuelta a Espaňa. 81. ročník sa koná od 22. augusta do 13. septembra.

Koncom týždňa sa začne aj posledný tenisový Grandslam sezóny US Open.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.

Piatok (28. august)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Rýchlostná kanoistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (29. august)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Rýchlostná kanoistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (30. august)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Rýchlostná kanoistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


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