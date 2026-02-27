Derby na Tehelnom poli či pokračovanie Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní (TV tipy na víkend)

Cez víkend pokračujú futbalové ligové zápasy, Niké ligu čaká posledné kolo základnej časti. Slovan Bratislava v derby hostí trnavský Spartak a Žilina privíta Dunajskú Stredu.
Lobotkov Neapol odohrá duel vo Verone, Mallorca s Martinom Valjentom odohrá doma duel proti Realu Sociedad, Domink Greif s Lyonom pocestuje v šlágri kola do Marseille a Martin Dúbravka bude v drese Burnley čeliť Brentfordu.
V piatok a nedeľu sa odohrajú dve kolá slovenskej hokejovej Tipsport ligy. V piatkovom kole hostia hráči Nitry súpera z Popradu, v nedeľu zavítajú Košičania na ľad Banskej Bystrice.
Po olympijských hrách pokračujú preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Zjazdárky sa predstavia v stredisku Soldeu v zjazde a dvoch super-G. Zjazdári sa presunú do nemeckého Garmisch Partenkirchenu.
V piatok prebehne žreb osemfinálových dvojíc Ligy Majstrov, Európskej ligy UEFA a Konferenčnej ligy.
Tenistky bojujú o titul na podujatí WTA v Austine a Meride, mužskí kolegovia hrajú na turnajoch v Acapulcu, Dubaji a Santiagu.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.
Piatok (27. február)
Sobota (28. február)
Nedeľa (1. marec)
Newsletter: Športové udalosti týždňa (TV tipy)
Športový prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší týždeň.