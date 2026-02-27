Derby na Tehelnom poli či pokračovanie Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní (TV tipy na víkend)

Na snímke hráč Spartaku Trnava Miloš Kratochvíl (14) a hráč Slovana Bratislava Andraž Šporar (99) v súboji o loptu. (Autor: © Matej Sagan / Sportnet 2026)
Sportnet|27. feb 2026 o 08:00
Športový program na víkend. Pozrite si TV program.

Cez víkend pokračujú futbalové ligové zápasy, Niké ligu čaká posledné kolo základnej časti. Slovan Bratislava v derby hostí trnavský Spartak a Žilina privíta Dunajskú Stredu.

Lobotkov Neapol odohrá duel vo Verone, Mallorca s Martinom Valjentom odohrá doma duel proti Realu Sociedad, Domink Greif s Lyonom pocestuje v šlágri kola do Marseille a Martin Dúbravka bude v drese Burnley čeliť Brentfordu.

V piatok a nedeľu sa odohrajú dve kolá slovenskej hokejovej Tipsport ligy. V piatkovom kole hostia hráči Nitry súpera z Popradu, v nedeľu zavítajú Košičania na ľad Banskej Bystrice.

Po olympijských hrách pokračujú preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Zjazdárky sa predstavia v stredisku Soldeu v zjazde a dvoch super-G. Zjazdári sa presunú do nemeckého Garmisch Partenkirchenu.

Najdôležitejšie udalosti týždňa
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

V piatok prebehne žreb osemfinálových dvojíc Ligy Majstrov, Európskej ligy UEFA a Konferenčnej ligy.

Tenistky bojujú o titul na podujatí WTA v Austine a Meride, mužskí kolegovia hrajú na turnajoch v Acapulcu, Dubaji a Santiagu.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.

Piatok (27. február)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bojové športy
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (28. február)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bežecké lyžovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (1. marec)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledajúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bežecké lyžovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Derby na Tehelnom poli či pokračovanie Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní (TV tipy na víkend)
    dnes 08:00
