    Devätnásť tímov má istý postup. Brazíliu čaká náročná skúška, Maroko vyzve v šlágri Holandsko

    Futbalisti Brazílie oslavujú gól na MS 2026.
    Futbalisti Brazílie oslavujú gól na MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    SITA|26. jún 2026 o 08:14
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    Do konca základnej časti MS 2026 vo futbale zostáva odohrať 12 zápasov.

    Po štvrtkových záverečných zápasoch v D, E a F-skupine je známych už 19 účastníkov prvého kola vyraďovacej fázy na majstrovstvách sveta vo futbale v Severnej Amerike a Mexiku.

    K sedmičke tímov z A, B a C-skupiny (Mexiko, Švajčiarsko, Brazília, Južná Afrika, Kanada, Maroko a Bosna a Hercegovina) sa vo štvrtok pridali ďalší ôsmi - USA, Nemecko, Holandsko, Austrália, Pobrežie Slonoviny, Japonsko, Ekvádor a Švédsko.

    Už pred záverečnými zápasmi v skupinách mali istotu postupu do 1/16 finále Argentína, Francúzsko, Kolumbia a Nórsko,

    Američania sa stali víťazmi D-skupiny napriek tomu, že z poslednej akcie zápasu dostali od Turkov tretí gól a prehrali 2:3.

    Turecko už bolo vopred vyradené, a tak sa aspoň rozlúčilo víťazstvom. Súperom USA v 1/16 finále bude Bosna a Hercegovina.

    Austrálčanom stačila bezgólová remíza s Paraguajčanmi na potvrdenie druhého postupového miesta, keďže pri rovnosti bodov majú lepšie skóre ako ich juhoamerický súper. Austrália postúpila do vyraďovacej fázy po tretí raz v siedmej účasti na MS.

    E-skupinou zatriasol Ekvádor, ktorý si triumfom nad Nemeckom 2:1 vybojoval postup z tretieho miesta.

    Z prvého miesta idú do 1/16 finále Nemci a z druhého Pobrežie Slonoviny. Afričanom stačilo víťazstvo 2:0 nad Curacaom. Karibský ostrovný zástupca vo svojej premiére na MS skončil v tabuľke D-skupiny posledný s 1 bodom na konte.

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    V F-skupine Holanďania zdolali Tunisanov 3:1 a potvrdili postup z prvého miesta.

    V druhom zápase medzi Japonskom a Švédskom (1:1) sa zrodila očakávaná remíza, ktorá posunula do vyraďovacej fázy oba tímy - Japoncov z druhého a Švédov z tretieho miesta v skupine. Japonsko sa v 1/16 finále stretne s Brazíliou a Holandsko s Marokom.

    Vlani v októbri v prípravnom zápase Japonsko zvíťazilo nad Brazíliou 3:2, a tak pre päťnásobného majstra sveta nastal čas na odvetu.

    "Budú motivovaní, o tom niet pochýb. My však veríme, že máme šancu vyhrať a postúpiť. Musíme však ešte vylepšiť svoj herný prejav, aby sme urobili povestný krok do ďalšej fázy turnaja," povedal tréner Japoncov Hadžime Morijasu.

    Do konca skupinovej fázy majstrovstiev sveta zostáva odohrať 12 zápasov v skupinách G, H, I, J, H a L.

    MS vo futbale 2026 - známe dvojice play-off

    28.06. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    vs.
    Kanada
    Kanada
    Los Angeles | Los Angeles
    29.06. 19:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Brazília
    Brazília
    vs.
    Japonsko
    Japonsko
    Houston | Houston
    30.06. 03:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Holandsko
    Holandsko
    vs.
    Maroko
    Maroko
    Monterrey | Monterrey
    02.07. 02:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    USA
    USA
    vs.
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    San Francisco | San Francisco
    MS vo futbale 2026 - tabuľka tretích tímov

    Poradie

    Krajina

    Zápasy

    V

    R

    P

    Skóre

    Body

    1.

    Švédsko

    3

    1

    1

    1

    7:7

    4

    2.

    Ekvádor

    3

    1

    1

    1

    2:2

    4

    3.

    Bosna a Hercegovina

    3

    1

    1

    1

    5:6

    4

    4.

    Paraguaj

    3

    1

    1

    1

    2:4

    4

    5.

    Chorvátsko

    2

    1

    0

    1

    3:4

    3

    6.

    Južná Kórea

    3

    1

    0

    2

    2:3

    3

    7.

    Alžírsko

    2

    1

    0

    1

    2:4

    3

    8.

    Škótsko

    3

    1

    0

    2

    1:4

    3

    9.

    Kapverdy

    2

    0

    2

    0

    2:2

    2

    10.

    Belgicko

    2

    0

    2

    0

    1:1

    2

    11.

    DR Kongo

    2

    0

    1

    1

    1:2

    1

    12.

    Senegal

    2

    0

    0

    2

    3:6

    0

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Brazílie oslavujú gól na MS 2026.
    Futbalisti Brazílie oslavujú gól na MS 2026.
    Devätnásť tímov má istý postup. Brazíliu čaká náročná skúška, Maroko vyzve v šlágri Holandsko
    dnes 08:14
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    Domov»MS vo futbale 2026»Devätnásť tímov má istý postup. Brazíliu čaká náročná skúška, Maroko vyzve v šlágri Holandsko