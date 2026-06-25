Slovenka bola vo Venezuele počas ničivého zemetrasenia. Zväz: Zraneným prajeme skoré uzdravenie

Ničivé zemetrasenia vo Venezuele zažila naživo slovenská stolná tenistka Barbora Melisa Guassardová, ktorá bola v tom čase na turnaji WTT Youth Contender v Caracase.
Mladá reprezentantka, ktorá sa mala predstaviť v kategórii dievčat do 15 rokov, je podľa informácií Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ) v poriadku. Organizátori turnaj z bezpečnostných dôvodov zrušili.
„Naša reprezentantka Barbora Melisa Guassardová a jej otec vycestovali na turnaj WTT Youth Contender Caracas vo Venezuele.
Krátko po ich príchode, 24. júna o 18.05 miestneho času, krajinu zasiahlo silné zemetrasenie s magnitúdou 7,5, pre ktoré bol turnaj z bezpečnostných dôvodov zrušený. S úľavou môžeme potvrdiť, že naši športovci sú v poriadku.
V tejto chvíli však myslíme predovšetkým na všetkých obyvateľov zasiahnutých oblastí. Rodinám vyjadrujeme úprimnú sústrasť a zraneným prajeme skoré uzdravenie,“ uviedol SSTZ na svojej facebookovej stránke.
Sever Venezuely zasiahlo v stredu večer miestneho času najskôr zemetrasenie s magnitúdou 7,2 a o menej než minútu nasledovalo druhé zemetrasenie s magnitúdou 7,5.
Epicentrum sa nachádzalo približne 160 kilometrov západne od metropoly Caracas. Zemetrasenie si vyžiadalo desiatky obetí, vo štvrtok napoludnie hlásili úrady 164 mŕtvych a takmer 1000 zranených.