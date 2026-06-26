Ďalší koniec po fiasku na MS. Okrem Schicka si dres Česka neoblečie už ani obranca

Po útočníkovi Patrikovi Schickovi ukončil po vypadnutí českých futbalistov už v skupinovej fáze majstrovstiev sveta reprezentačnú kariéru aj obranca Tomáš Holeš.
Tridsaťtriročný defenzívny univerzál a jeden z kapitánov pražskej Slavie sa rozhodol ešte pred začiatkom šampionátu. Informoval o tom na sociálnej sieti Instagram.
Holeš debutoval v českej seniorskej reprezentácii v septembri 2020 proti Škótsku. Odvtedy nastúpil za národný tím v 43 zápasoch, v ktorých strelil dva góly.
Nevnímam to ako najvhodnejší okamih
Okrem prebiehajúcich majstrovstiev sveta sa predstavil aj na dvoch majstrovstvách Európy.
„Možnosť rozlúčiť sa s reprezentačným dresom po majstrovstvách sveta by mala byť symbolickým vrcholom reprezentačnej kariéry každého športovca.
Hoci to teraz nevnímam ako najvhodnejší okamih, verím, že s odstupom času budem na tento moment spomínať v krajšom svetle,“ uviedol Holeš.
„Na ihrisku máte na správne rozhodnutie len zlomok sekundy a potom si často vyčítate, čo všetko sa dalo urobiť inak. Nechcel som sa preto rozhodovať pod vplyvom emócií.
Na turnaj som odchádzal s presvedčením, že pôjde o moje posledné zápasy za českú reprezentáciu, a na tomto rozhodnutí by nič nezmenil ani výsledok turnaja,“ doplnil bývalý hráč Hradca Králové a Jablonca.
Na prebiehajúcich majstrovstvách sveta nastúpil v základnej zostave v dvoch z troch zápasov skupinovej fázy.
S mužstvom získal na turnaji jediný bod za remízu 1:1 s Juhoafrickou republikou. Tím trénera Miroslava Koubka po prehre 0:3 s Mexikom v záverečnom zápase obsadil v tabuľke posledné štvrté miesto.
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Najvýraznejší okamih v reprezentačnej kariére zažil Holeš pred piatimi rokmi na majstrovstvách Európy, keď v osemfinále víťazným gólom prispel k nečakanému triumfu 2:0 nad Holandskom.
„Ďakujem spoluhráčom a všetkým trénerom, ktorí mi prejavili dôveru a vďaka ktorým som mohol zažiť futbal na medzinárodnej úrovni. Ďakujem fanúšikom za ich podporu v každej situácii,“ povedal Holeš.
Reprezentácia bude mať navždy miesto v srdci
„V neposlednom rade chcem poďakovať svojej rodine, že vo mňa vždy verila a vytvárala mi podmienky, aby som mohol mať čistú hlavu a vždy podať maximálny výkon.
Aj keď sa teraz budem sústrediť už len na klubové povinnosti, reprezentácia bude mať navždy miesto v mojom srdci,“ dodal Holeš, ktorý po odchode Jana Bořila zo Slavie ako jeho prvý zástupca prevezme v Edene kapitánsku pásku.
Po vyradení národného tímu na šampionáte v Amerike nečakane ukončil reprezentačnú kariéru aj najlepší strelec súčasného výberu Patrik Schick. S reprezentačným dresom by sa mohli rozlúčiť aj niektorí ďalší skúsenejší hráči.
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