    Ďalší koniec po fiasku na MS. Okrem Schicka si dres Česka neoblečie už ani obranca

    Tomáš Holeš v drese Česka.
    Tomáš Holeš v drese Česka. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|26. jún 2026 o 16:02
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    Česko na svetovom šampionáte získalo len jeden bod.

    Po útočníkovi Patrikovi Schickovi ukončil po vypadnutí českých futbalistov už v skupinovej fáze majstrovstiev sveta reprezentačnú kariéru aj obranca Tomáš Holeš.

    Tridsaťtriročný defenzívny univerzál a jeden z kapitánov pražskej Slavie sa rozhodol ešte pred začiatkom šampionátu. Informoval o tom na sociálnej sieti Instagram.

    Holeš debutoval v českej seniorskej reprezentácii v septembri 2020 proti Škótsku. Odvtedy nastúpil za národný tím v 43 zápasoch, v ktorých strelil dva góly.

    Nevnímam to ako najvhodnejší okamih

    Okrem prebiehajúcich majstrovstiev sveta sa predstavil aj na dvoch majstrovstvách Európy.

    „Možnosť rozlúčiť sa s reprezentačným dresom po majstrovstvách sveta by mala byť symbolickým vrcholom reprezentačnej kariéry každého športovca.

    Hoci to teraz nevnímam ako najvhodnejší okamih, verím, že s odstupom času budem na tento moment spomínať v krajšom svetle,“ uviedol Holeš.

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    „Na ihrisku máte na správne rozhodnutie len zlomok sekundy a potom si často vyčítate, čo všetko sa dalo urobiť inak. Nechcel som sa preto rozhodovať pod vplyvom emócií.

    Na turnaj som odchádzal s presvedčením, že pôjde o moje posledné zápasy za českú reprezentáciu, a na tomto rozhodnutí by nič nezmenil ani výsledok turnaja,“ doplnil bývalý hráč Hradca Králové a Jablonca.

    Na prebiehajúcich majstrovstvách sveta nastúpil v základnej zostave v dvoch z troch zápasov skupinovej fázy.

    S mužstvom získal na turnaji jediný bod za remízu 1:1 s Juhoafrickou republikou. Tím trénera Miroslava Koubka po prehre 0:3 s Mexikom v záverečnom zápase obsadil v tabuľke posledné štvrté miesto.

    Program a výsledky Česka na MS 2026

    12.06. 04:00
    | Skupina A | Matchday 1
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    2 - 1
    Česko
    Česko
    Guadalajara | Guadalajara
    18.06. 18:00
    | Skupina A | Matchday 8
    Česko
    Česko
    1 - 1
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    Atlanta | Atlanta
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Česko
    Česko
    0 - 3
    Mexiko
    Mexiko
    Mexiko City | Mexiko City

    Najvýraznejší okamih v reprezentačnej kariére zažil Holeš pred piatimi rokmi na majstrovstvách Európy, keď v osemfinále víťazným gólom prispel k nečakanému triumfu 2:0 nad Holandskom.

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    „Ďakujem spoluhráčom a všetkým trénerom, ktorí mi prejavili dôveru a vďaka ktorým som mohol zažiť futbal na medzinárodnej úrovni. Ďakujem fanúšikom za ich podporu v každej situácii,“ povedal Holeš.

    Reprezentácia bude mať navždy miesto v srdci

    „V neposlednom rade chcem poďakovať svojej rodine, že vo mňa vždy verila a vytvárala mi podmienky, aby som mohol mať čistú hlavu a vždy podať maximálny výkon.

    Aj keď sa teraz budem sústrediť už len na klubové povinnosti, reprezentácia bude mať navždy miesto v mojom srdci,“ dodal Holeš, ktorý po odchode Jana Bořila zo Slavie ako jeho prvý zástupca prevezme v Edene kapitánsku pásku.

    Po vyradení národného tímu na šampionáte v Amerike nečakane ukončil reprezentačnú kariéru aj najlepší strelec súčasného výberu Patrik Schick. S reprezentačným dresom by sa mohli rozlúčiť aj niektorí ďalší skúsenejší hráči.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MexikoMexikoMEX
    3
    3
    0
    0
    6:0
    9
    V
    V
    V
    2
    Južná AfrikaJužná AfrikaRSA
    3
    1
    1
    1
    2:3
    4
    V
    R
    P
    3
    Južná KóreaJužná KóreaKOR
    3
    1
    0
    2
    2:3
    3
    P
    P
    V
    4
    ČeskoČeskoCZE
    3
    0
    1
    2
    2:6
    1
    P
    R
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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