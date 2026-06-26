Zapletalová je v Záhrebe jasnou favoritkou. Kto sú jej súperky a kde ju sledovať? (TV program)

Slovenská bežkyňa Emma Zapletalová pokračuje vo svojom programe v sezóne 2026.
Zapletalová sa naposledy predstavila na Diamantovej lige v Dohe, kde si vybojovala svoje štvrté víťazstvo v rade. Časom 52,30 s si zároveň stanovila nové osobné maximum.
Predtým sa zúčastnila aj na mítingu Zlatá tretra v Ostrave, kde bežala hladkú štvorstovku. V pretekoch vytvorila národný rekord a obsadila 4. miesto.
V dnešných pretekoch sa predstaví v chorvátskom Záhrebe, kde sa koná podujatia Gold Continental Tour.
V piatok, 26. júna, bude štartovať v piatej dráhe od 18.05 hod. Preteky vysiela naživo televízia JOJ Šport.
Zapletalová je aj v dnešných pretekoch jasnou favoritkou a ako jediná zo štartovacej listiny dokázala v aktuálnej sezóne bežať pod 53 sekúnd, konkrétne 52,30 s.
Druhý najlepší sezónny čas má Rushell Claytonová z Jamajky, ktorý má hodnotu 53,05 sekúnd.
Pozrite si štartovú listinu behu na 400 m cez prekážky žien na Zlatej lige v Záhrebe.
Dráha
Meno
Krajina
Sezónne maximum
Osobný rekord
1
Elena Keletyová
Nemecko
55,89 s
54,61 s
2
Natalija Švendaová
Chorvátsko
56,22 s
56,01 s
3
Shamier Littleová
USA
54,15 s
52,39 s
4
Fatoumata Binta Diallová
Portugalsko
54,31 s
54,31 s
5
Emma Zapletalová
Slovensko
52,30 s
52,30 s
6
Rushell Claytonová
Jamajka
53,05 s
52,51 s
7
Paulien Couckyutová
Belgicko
55,00 s
54,45 s
8
Linda Olivieriová
Taliansko
55,53 s
54,99 s