    Zapletalová je v Záhrebe jasnou favoritkou. Kto sú jej súperky a kde ju sledovať? (TV program)

    Emma Zapletalová.
    Emma Zapletalová. (Autor: SOŇA MALÉTEROVÁ / SAZ)
    Sportnet|26. jún 2026 o 08:31
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    Pozrite si nomináciu na finálový beh na 400 metrov cez prekážky na Zlatej lige v chorvátskom Záhrebe.

    Slovenská bežkyňa Emma Zapletalová pokračuje vo svojom programe v sezóne 2026.

    Zapletalová sa naposledy predstavila na Diamantovej lige v Dohe, kde si vybojovala svoje štvrté víťazstvo v rade. Časom 52,30 s si zároveň stanovila nové osobné maximum.

    Predtým sa zúčastnila aj na mítingu Zlatá tretra v Ostrave, kde bežala hladkú štvorstovku. V pretekoch vytvorila národný rekord a obsadila 4. miesto.

    V dnešných pretekoch sa predstaví v chorvátskom Záhrebe, kde sa koná podujatia Gold Continental Tour.

    V piatok, 26. júna, bude štartovať v piatej dráhe od 18.05 hod. Preteky vysiela naživo televízia JOJ Šport.

    Kde sledovať Emmu Zapletalovú v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Zapletalová je aj v dnešných pretekoch jasnou favoritkou a ako jediná zo štartovacej listiny dokázala v aktuálnej sezóne bežať pod 53 sekúnd, konkrétne 52,30 s.

    Druhý najlepší sezónny čas má Rushell Claytonová z Jamajky, ktorý má hodnotu 53,05 sekúnd.

    Pozrite si štartovú listinu behu na 400 m cez prekážky žien na Zlatej lige v Záhrebe.

    Štartová listina behu na 400 m cez prekážky v Záhrebe

    Dráha

    Meno

    Krajina

    Sezónne maximum

    Osobný rekord

    1

    Elena Keletyová

    Nemecko

    55,89 s

    54,61 s

    2

    Natalija Švendaová

    Chorvátsko

    56,22 s

    56,01 s

    3

    Shamier Littleová

    USA

    54,15 s

    52,39 s

    4

    Fatoumata Binta Diallová

    Portugalsko

    54,31 s

    54,31 s

    5

    Emma Zapletalová

    Slovensko

    52,30 s

    52,30 s

    6

    Rushell Claytonová

    Jamajka

    53,05 s

    52,51 s

    7

    Paulien Couckyutová

    Belgicko

    55,00 s

    54,45 s

    8

    Linda Olivieriová

    Taliansko

    55,53 s

    54,99 s

    Atletika

    Atletika

      Emma Zapletalová.
      Emma Zapletalová.
      Zapletalová je v Záhrebe jasnou favoritkou. Kto sú jej súperky a kde ju sledovať? (TV program)
      dnes 08:31
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