Zapletalová zabojuje o medailu na MS, vrcholí lyžovanie aj biatlon (TV tipy na víkend)

Cez víkend pokračujú futbalové ligové zápasy. Niké ligu čakajú duely v skupinách o titul a udržanie sa. MŠK Žilina hostí Dunajskú Stredu a Košice v derby privítajú Prešov.
Lobotkov Neapol odohrá duel proti Cagliari, Mallorca s Martinom Valjentom pocestuje do Elche, Dominik Greif s Lyonom doma privíta v šlágri kola Monako a Martin Dúbravka bude v drese Burnley čeliť Fulhamu.
V priebehu víkendu pokračujú zápasy štvrťfinále play-off v slovenskej Tipsport lige. Slovan odohrá zápasy proti Liptovskému Mikulášu a víťaz základnej časti HK Nitra sa stretne s Michalovcami.
Od piatka začínajú aj halové majstrovstvá sveta v atletike, ktoré hostí poľské mesto Toruň. Na podujatí sa predstaví viacero Slovákov vrátane favoritky na medailu Emmy Zapletalovej.
Počas víkendu sa začína finále Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. V Lillehameri sa odjazdia najprv zjazdárske disciplíny a následne tie technické.
Finišuje aj Svetový pohár v biatlone v nórskom Osle. Na pretekárov čakajú preteky šprintu, stíhačka a preteky s hromadným štartom.
Tenistky a tenisti sa predstavia na ďalšom turnaji Masters 1000, tentokrát v americkom Miami.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.
