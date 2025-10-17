Liverpool čelí úhlavnému rivalovi, Der Klassiker v Nemecku či Trnava - Slovan (TV tipy na víkend)

BRATISLAVA. Fanúšikovia sa po reprezentačnej pauze môžu tešiť na veľké zápasy európskych súťaží. Spartak Trnava v derby hostí bratislavský Slovan, Liverpool na domácom štadióne privíta trápiaci sa Manchester United a Bayern Mníchov hostí Borussiu Dortmund.
Cez víkend pokračujú volejbalové, basketbalové a hádzanárske súťaže. Vrcholia aj mužské a ženské tenisové turnaje v Osake, Ning-pe či Štokholme.
Rovnako pokračuje aj Tipsport liga či TIPOS SHL. Líder z Nitry privíta na domácom ľade hokejistov zo Žiliny, nováčik z Prešova hostí hráčov Banskej Bystrice.
Kolotoč formuly 1 sa presunie na americký kontinent v rámci pretekov na okruhu Veľkej ceny USA.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne piatok a víkend 17., 18. a 19. október.
Piatok (17. október)
Sobota (18. október)
Nedeľa (19. október)
