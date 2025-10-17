Liverpool čelí úhlavnému rivalovi, Der Klassiker v Nemecku či Trnava - Slovan (TV tipy na víkend)

Momentka zo zápasu Liverpool FC - Manchester United.
Momentka zo zápasu Liverpool FC - Manchester United. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|17. okt 2025 o 08:00
Športový program na víkend. Pozrite si TV program.

BRATISLAVA. Fanúšikovia sa po reprezentačnej pauze môžu tešiť na veľké zápasy európskych súťaží. Spartak Trnava v derby hostí bratislavský Slovan, Liverpool na domácom štadióne privíta trápiaci sa Manchester United a Bayern Mníchov hostí Borussiu Dortmund.

Cez víkend pokračujú volejbalové, basketbalové a hádzanárske súťaže. Vrcholia aj mužské a ženské tenisové turnaje v Osake, Ning-pe či Štokholme.

Rovnako pokračuje aj Tipsport liga či TIPOS SHL. Líder z Nitry privíta na domácom ľade hokejistov zo Žiliny, nováčik z Prešova hostí hráčov Banskej Bystrice.

Kolotoč formuly 1 sa presunie na americký kontinent v rámci pretekov na okruhu Veľkej ceny USA.

Najzaujímavejšie udalosti víkendu
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne piatok a víkend 17., 18. a 19. október.

Piatok (17. október)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Šípky
Cyklistika
Basketbal
Volejbal
Motorizmus
Americký futbal
Golf
Florbal
Sobota (18. október)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Cyklistika
Volejbal
Hádzaná
Basketbal
Motorizmus
Golf
Šípky
Krasokorčuľovanie
Triatlon
Nedeľa (19. október)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Cyklistika
Šípky
Basketbal
Hádzaná
Motorizmus
Americký futbal
Golf
Krasokorčuľovanie
Triatlon
Ostatné športy

