Slovensko v kvalifikácií proti Severnému Írsku, Veľká pardubická či Tipsport liga (TV tipy na víkend)

BRATISLAVA. Po mesačnej pauze pokračuje kvalifikácia na MS vo futbale 2026. Slovenská reprezentácia sa v piatok predstaví v Severnom Írsku s cieľom udržať si prvé miesto v skupine A.
Cez víkend začína aj volejbalová Niké extraliga žien a taktiež pokračujú basketbalové a hádzanárske súťaže.
Vrcholia aj mužské a ženské tenisové turnaje vo Wu-chane či Šanghaji a cyklisti sa predstavia na pretekoch Okolo Lombardie.
V nedeľu sa v susednom Česku koná veľká dostihová slávnosť už 135. ročník Veľkej pardubickej.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne piatok a víkend 10., 11. a 12. október.
Piatok (10. október)
Sobota (11. október)
Nedeľa (12. október)
Newsletter: Športové udalosti týždňa (TV tipy)
Športový prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší týždeň.