Slovensko v kvalifikácií proti Severnému Írsku, Veľká pardubická či Tipsport liga (TV tipy na víkend)

Slovenskí futbalisti sa tešia z gólu.
Slovenskí futbalisti sa tešia z gólu. (Autor: TASR)
10. okt 2025 o 08:00
Športový program na víkend. Pozrite si TV program.

BRATISLAVA. Po mesačnej pauze pokračuje kvalifikácia na MS vo futbale 2026. Slovenská reprezentácia sa v piatok predstaví v Severnom Írsku s cieľom udržať si prvé miesto v skupine A.

Cez víkend začína aj volejbalová Niké extraliga žien a taktiež pokračujú basketbalové a hádzanárske súťaže.

Vrcholia aj mužské a ženské tenisové turnaje vo Wu-chane či Šanghaji a cyklisti sa predstavia na pretekoch Okolo Lombardie.

V nedeľu sa v susednom Česku koná veľká dostihová slávnosť už 135. ročník Veľkej pardubickej.

Najzaujímavejšie udalosti víkendu
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne piatok a víkend 10., 11. a 12. október.

Piatok (10. október)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Šípky
Hádzaná
Motorizmus
Americký futbal
Golf
Sobota (11. október)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Cyklistika
Volejbal
Hádzaná
Basketbal
Motorizmus
Golf
Šípky
Bejzbal
Nedeľa (12. október)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Cyklistika
Šípky
Basketbal
Hádzaná
Motorizmus
Americký futbal
Golf
