Katar strelil historicky prvý gól na MS, Senegal však drámu nedopustil

MS vo futbale 2022 - skupina A

Tabuľka skupiny A

Prvý polčas bol podľa očakávania v réžii Senegalu, domáci Katarčania sa držali vzadu a sústredili sa na defenzívu s cieľom neinkasovať. To sa im darilo a africký tím sa dlho nevedel dostať do lepšej šance, jeho hráči krúžili okolo defenzívneho bloku súpera, ale chýbala im prieniková prihrávka.

Navyše bolo v hre oboch tímov až príliš veľa nepresností a tak zápasu chýbalo tempo. Prvá väčšia príležitosť prišla v 16. minúte, no Barsham si poradil so strelou Diattu z veľkého uhla.

Chvíľu na to namieril I. Gueye vedľa pravej žrde. Katarčania sa len sporadicky dostávali s loptou do útoku, no v 34. minúte im vyšla rýchla akcia po ľavej strane. Afif spadol v šestnástke po súboji so Sarrom, ktorý doňho narazil zozadu, no Lahoz penaltu nezapískal a neozval sa ani VAR.