Katar - Senegal: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2022

Usporiadateľská krajina v nedeľu pohorela, keď prehrala s Ekvádorom 0:2. Kritizovali ju všetky podstatné svetové média, v piatok môže prísť s odplatou. Koniec-koncov, ak by prehrala, jej šance na postup by klesli prakticky na nulu. V záverečnom dueli ju totiž čaká Holandsko.



Senegal ešte v 83. minúte súboja s Oranje držal stav 0:0, no potom chyba brankára Mendyho a poistka Klaassena z nadstaveného času rozhodla o triumfe favorita 2:0. Reprezentácia z Afriky je proti Kataru stavaná do úlohy víťaza, ale o všetkom sa rozhodne na ihrisku.