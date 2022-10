Štyri penalty, štyri červené karty. Dedinský zápas mal všetko

LOVČICA-TRUBÍN. Pri pohľade na zápis o stretnutí TJ Družstevník Lovčica-Trubín – OFK Štart Prenčov sa mnohí fanúšikovia zastavia. Hlavný rozhodca vytiahol až štyri červené karty a štyrikrát ukázal na biely bod. Všetky tri penalty domácich premenil kapitán Patrik Nociar a za hostí sa presadil Michal Kminiak. Domáci vyhrali 4:3. „Vyzerá to, že sa hral nervózny zápas. Nie je to však pravda. Bol to futbal hore – dole, preto prišlo aj veľa faulov. Diváci si museli prísť na svoje,“ uviedol tréner TJ Družstevník Lovčica-Trubín Milan Kukučka.

Domáci tréner: Taký je futbal Prvú červenú kartu uvidel vedúci hostí Ján Weber, ktorý podľa zápisu hrubo urazil hlavného rozhodcu. Za pár minút domáci Michal Fabian kopol súpera bez lopty, za čo takisto putoval predčasne pod sprchy. Po zmene strán po dvoch žltých kartách boli vylúčení hosťujúci Martin a Andrej Chovanovci. „Nemám pocit, že by hostí rozhodca poškodil. Aj my sme sa mohli hnevať po niektorých situáciách. Taký je futbal,“ dodal.

Domáci hráči kopali tri pokutové kopy, hostia jeden. Domáci futbalisti videli jednu červenú kartu, hostia tri.

Kartový mariáš bude mať dohru OFK Prenčov podáva podnet na výkon hlavného rozhodcu. „Bol to pokojný zápas, ale rozhodca to nezvládol. Nik sa s nikým nehádal, ale on chcel byť ústrednou postavou. Žlté a červené karty rozdával zbytočne,“ tvrdí tréner OFK Štart Prenčov Kamil Chovan a dodáva: „Niektoré verdikty boli oprávnené, ale hru mal nechať viac plynúť. Vylúčenie nášho vedúceho bolo absolútne neoprávnené. Keď niekto zakričí na rozhodcu, že exceluje, nemôže dostať červenú kartu.“