Obaja Slováci postúpili zo skupiny. Čakajú ich osemfinálové súboje

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: TASR)
TASR|28. nov 2025 o 14:13
Jedného čaká marocký súper a ďalší vyzve bojovníka z Čiernej Hory.

Slovenský reprezentant v karate Šimon Sečkár postúpil do osemfinále majstrovstiev sveta v egyptskej Káhire v kumité v kategórii do 84 kg.

V skupinovej fáze najprv zdolal Leonarda Mayalu z Angoly, následne podľahol Rusovi Eduardovi Gasparianovi a účinkovanie v skupine zakončil víťazstvom nad Če-Enom Panom z Čínskeho Tchaj-pej.

Vo večernom osemfinále ho čaká marocký súper Mehdi Sriti.

Do osemfinále postúpil aj Roman Hrčka. V skupinovej fáze v kate si poradil s Austrálčanom Dylanom Fischerom, Heribertom De Castrom z Dominikánskej republiky aj Sayedom Salmanom Almosawim z Kuvajtu.

Hrčku čaká večerný osemfinálový duel proti Vladimirovi Mijačovi z Čiernej Hory.

