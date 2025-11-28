Obaja Slováci postúpili zo skupiny. Čakajú ich osemfinálové súboje

Slovenský reprezentant v karate Šimon Sečkár postúpil do osemfinále majstrovstiev sveta v egyptskej Káhire v kumité v kategórii do 84 kg.
V skupinovej fáze najprv zdolal Leonarda Mayalu z Angoly, následne podľahol Rusovi Eduardovi Gasparianovi a účinkovanie v skupine zakončil víťazstvom nad Če-Enom Panom z Čínskeho Tchaj-pej.
Vo večernom osemfinále ho čaká marocký súper Mehdi Sriti.
Do osemfinále postúpil aj Roman Hrčka. V skupinovej fáze v kate si poradil s Austrálčanom Dylanom Fischerom, Heribertom De Castrom z Dominikánskej republiky aj Sayedom Salmanom Almosawim z Kuvajtu.
Hrčku čaká večerný osemfinálový duel proti Vladimirovi Mijačovi z Čiernej Hory.