Všetky slovenské lode postúpili do B-finále. Finále s najväčšími menami ušlo Sidovej len o pozíciu

TASR|23. aug 2025 o 11:32
Takisto dopadol Denis Myšák.

MILÁNO. Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Bianka Sidová sa predstaví v B-finále K1 na 200 m na majstrovstvách sveta v talianskom Miláne.

V sobotnej semifinálovej jazde dosiahla čas 42,47 s a postup do bojov o medaily jej ušiel o jedinú pozíciu.

Takisto dopadol Denis Myšák v K1 na 500 m, vo svojom semifinále obsadil štvrtú priečku s časom 1:39,40 min.

O konečné 10. miesto budú bojovať aj Dagmar Čulenová a Katarína Pecsuková v K2 na 500 m, v semifinále sa umiestnili na šiestej pozícii (1:46,20).

V rovnakej disciplíne sa v B-finále mužov predstavia Csaba Zalka a Adam Botek, ktorí skončili taktiež šiesti s časom 1:45,83.

Finálové jazdy všetkých štyroch disciplín boli na programe v nedeľu.

