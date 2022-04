Bude to ako Mečiar proti Gašparovičovi. Môže Kližan zdolať Mečířa?

Najväčšie vášne v kampani pred voľbami vyvolával najmladší z nich Kližan. So svojím tímom chce v tenise urobiť výraznú reformu. "Máme tenis v srdci a vidíme, že istým plánom by sme mohli slovenský tenis znova naštartovať," vraví 32-ročný Kližan.

Do volieb 9. apríla vstupujú tri mená - Martin Kližan, Ján Krošlák a Miloslav Mečíř. Všetci traja boli aktívni tenisti, jeden z nich je dokonca najslávnejším slovenským hráčom v histórii a každý z nich ponúka inú víziu.

BRATISLAVA. Slovenský tenis si volí nového prezidenta. Hnutie povedie po dlhých rokoch nový človek. Doterajší tenisový šéf Tibor Macko pôvodne kandidatúru prijal, no vo štvrtok sa vzdal a podporil iného kandidáta.

Talent potvrdil už v 16 rokoch, keď sa stal juniorským grandslamovým šampiónom na Roland Garros. Aj ako senior patril do svetovej špičky, bol 24. hráčom na svete, vyhral 6 titulov vo dvojhre. Tenisovú kariéru ukončil pred necelým rokom vo Wimbledone.

Nikdy nebol diplomat. Často volil ostré slová a urazil aj ľudí, s ktorými spolupracoval.

„Vravím veci, ktoré sa mnohým nepáčia. No sú úprimné a pravdivé. Ak sa to niekoho dotkne, tak je to jeho problém. Úprimný človek je braný ako zlý. Nehrám sa na niečo. Nehovorím, ako je všetko krásne a ako všetko pekne funguje, aké máme neskutočné podmienky.

Keby som to hovoril, bol by som hviezda. Ale ja neklamem. Vždy som hovoril veci na rovinu, aj negatívne, aj pozitívne,“ vysvetľoval pre SME v roku 2018.