Obhajcovia titulu prvýkrát padli, od Švajčiarov dostali až šesť gólov

MS v hokeji 2022 - skupina A

Švajčiari sa v ďalšom zápase stretnú v nedeľu o 19.20 h so susedmi z Francúzska, Kanada nastúpi po dni voľna v pondelok večer proti Dánsku.

Bol to už 120. zápase na MS elitnej kategórie pre dlhoročného švajčiarskeho reprezentanta Andresa Ambühla, ktorý tak vytvoril nový rekord.

CAN

V dlhej presilovke Kanady mali najprv šance Švajčiari, keď unikli Fora, po ňom aj Moser, no Thompson si poradil. Potom zabrali aj "javorové listy" a Genoniho zasypali spŕškou nebezpečných striel.

Šláger A-skupiny bol už od úvodných minút reklamou na hokej. Tímy sa do seba pustili s veľkou vervou, rýchlosťou a plným nasadením. Nechýbali tvrdé súboje a po jednom z nich dostal Meier päťminútový trest za narazenie na mantinel.

V 16. minúte sa po peknom sóle presadil strelou z uhla Kukan, v poslednej minúte išli do vedenia znova Kanaďania, no skvelú tretinu uzavrel deväť sekúnd pred jej koncom Siegenthaler - 3:3.

Aj v ďalších minútach pokračoval výborný hokej a už prišli aj góly, rovný poltucet. Najprv v 12. minúte unikol po ľavej strane Johnson, narazil si puk s Barzalom a spoza bránky ho poslal od nohy Genoniho do siete.

Kanadský tréner Claude Julien si však vzal "challenge" a rozhodcovia po vzhliadnutí videa gól neuznali pre bránenie v hre brankárovi. Ak by skúsený kouč s reklamáciou neuspel, Švajčiari by hrali 5 na 3.

V druhom dejstve síce oba tímy pridali dôraz na defenzíve, nebolo toľko šancí, no stále sa hralo v plnej intenzite. A už v 24. minúte mohol poslať zámorských hráčov štvrtýkrát do vedenia Severson, ktorý však tesne minul.

III. tretina:

Švajčiarski mali lepší vstup do tretieho dejstva, dostali sa do prečíslenia dvoch na jedného, no Meier trafil z pravej strany len betón Thompsona.

Nemuselo ho to ale príliš mrzieť, už o minútu neskôr sa totiž zopakovalo prečíslenie v podaní druhého útoku a Suter, tentokrát z ľavej strany, strelou zápästím prekonal brankára - 5:3.