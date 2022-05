Vážení hokejoví fanúšikovia, Vítam vás pri sledovaní šiesteho zápasu na MS 2022 medzi Talianskom a Slovenskom.



Taliansko si drží na konte jediný bod, ktorý môže byť v konečnom účtovaní mimoriadne dôležitý a cenný pri pokračovaní v elitnom zoskupení MS. Horšie na tom je už iba Kazachstan, ktorý je bez bodu. Taliani schytali poriadny debakel od Nemcov 4:9. Pred stretnutím so Slovákmi majú trochu viac času na oddych.



Slovensko malo rušný piatkový večer v dueli s Kazachmi. Prehrávali sme 1:2 po úvodnom dejstve a vyzeralo to s nami všelijako. Obrat nastal po prestávke. Súper zákerne atakoval Jakuba Minárika a ponúknutú päťminútovú presilovku sme patrične potrestali. Napokon sa zrodila naša výhra 4:3 a dá sa povedať, že Slováci utrpeli výhru. Každopádne, postup do štvrťfinále majú vo svojich rukách.