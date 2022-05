Online prenos: Rakúsko - Fínsko dnes na MS v hokeji 2022 (LIVE)

V B skupine MS nás o 15:20 čaká súboj Rakúska proti Fínsku.



Aj keď Rakúsku patrí momentálne až siedma priečka, je príjemným prekvapením. Dokáže brať body aj silnejším súperom. Jeden uchmatlo USA, dva Česku. Dnes to však budú mať Rakúšania o to náročnejšie, že hrajú proti silným Fínom, ktorí navyše hrajú doma. Rakúšania budú mať v nohách ťažký duel, ktorý odohrali včera večer proti Lotyšom. Zápas dospel až do samostatných nájazdov, po ktorých Lotyšsko zvíťazilo 4:3.



Domáce Fínsko, ako jeden z favoritov turnaja, je aktuálne na prvom mieste B skupiny, v piatich dueloch získalo 13 bodov. Zaváhalo jedine v dueli proti Švédsku, ktorému podľahlo 2:3 po samostatných nájazdoch. Fíni hrali naposledy včera poobede, s Veľkou Britániou si poradili jednoznačne 6:0.