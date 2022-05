Online prenos: Kanada - Švajčiarsko dnes na MS v hokeji 2022 (LIVE)

Kanaďania zatiaľ potvrdzujú pozíciu najväčšieho favorita skupiny A a do tohto veľmi dôležitého zápasu idú z prvého miesta s plným počtom bodov. Tradične sa očakávalo, že sa Kanaďania budú v prvých zápasoch zohrávať, tentokrát sa ale rozbehli úplne od začiatku a postupne zdolali Nemecko (5:3), Taliansko (6:1), Slovensko (5:1) a naposledy vo štvrtok Kazachstan (6:3). Aktuálne sú tak tímom s najproduktívnejším útokom na turnaji (22 strelených gólov), produktivita je medzi hráčmi ale rovnomernejšia rozložená. Najproduktívnejší hráčom je Pierre-Luc Dubois, ktorý sa so 6 bodmi za 4 góly a 2 asistencie nacháza na šiestom mieste kanadského bodovania. V tabuľke strelcov sa navyše delí o prvú priečku so Švajčiarom Malginom a Švédom Asplundom.