Záujem z Montrealu? Generálny manažér písal Slafkovskému, ako zmaturoval

Slovenský hokejista JURAJ SLAFKOVSKÝ má pred sebou posledné dni na Slovensku. Vo štvrtok ráno o 5:30 h vstal a vydal sa na cestu do Bratislavy, kde absolvoval tlačovú konferenciu pred odchodom do Montrealu.

V príprave sa počas uplynulých mesiacov zameral na viaceré detaily. „Cítim sa lepšie. Mal by som byť silnejší,“ odpovedal útočník na otázky novinárov.

Verím tomu, že keď sa začne tréningový kemp, tak nebude poznať, že som mal vymeškal osem-deväť mesiacov. Tak dlhú pauzu od hokeja som v kariére ešte nemal. Chýbalo mi to.

Pred odchodom z Montrealu som korčuľoval. Už vtedy som sa s kolenom cítil dobre a postupne sa to zlepšovalo. Teraz je to stopercentné. Myslím si, že mám dosť nahrané aj z predošlých rokov.

Juraj Slafkovský sa teší so spoluhráčmi z prvého gólu v NHL. (Autor: TASR/AP)

Pomohlo mi aj to, že sa nás zranilo asi desať naraz. Nebol som na to sám. Komunikoval som veľa s rodinou a kamarátmi. Čas ubehol.

Áno, bol som v Španielsku. Bolo to príjemných desať dní.

Pracoval som s prístrojom, ktorý sa volá SpiroTiger. Je to balónik s malou obrazovkou, do ktorého pred tréningom minútu dýcham. Sú tam rôzne intervaly a postupne pridávam alebo uberám.

Mali ste tréning na zvýšenie kapacity pľúc. V čom to spočívalo?

Cítim sa lepšie. Pracoval som na drobnostiach. Horskú etapu na Tour de France by som síce nedal, ale rovinatú áno.

Minulý rok som dal tri zhyby, teraz dám šesť (smiech). Mal by som byť silnejší. Vidím to na svojom tele. Testy takisto ukázali, že som niekde ubral a niekde pribral.

Cítili ste sa po tom lepšie?

Uprostred letnej prípravy je to ťažšie určiť. Myslím si, že to využijem až v praxi počas striedaní v zápase. Až potom zistím, či mi to pomohlo alebo nie.

Trénovali ste aj so špeciálnymi okuliarmi. V čom vám to malo pomôcť?

Neviem, veľmi som ani nevidel puk (smiech).

VIDEO: Zábery z tlačovej konferencie Juraja Slafkovského