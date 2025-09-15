Ženská dvojstovka prišla o veľké meno. Šprintérku trápi zadný stehenný sval

TOKIO. Julien Alfredová sa odhlásila zo šprintu na 200 m na majstrovstvách sveta v Tokiu. Atlétka zo Svätej Lucie tak spravila pre problémy zo zadným stehenným svalom deň po zisku bronzu na polovičnej trati.
„Toto rozhodnutie sme prijali, aby sme uprednostnili Julienino zdravie a dlhodobú kariéru,“ uviedla vo vyhlásení Atletická asociácia Svätej Lucie.
Dvadsaťštyriročná šprintérka zažiarila na vlaňajších olympijských hrách v Paríži, kde získala zlato v stovke a striebro na 200 m.
V nedeľu v Tokiu zariadila prvú medailu v histórii MS pre Svätú Luciu, keď skončila tretia na stovke.
Tú vyhrala Američanka Melissa Jeffersonová-Woodenová v osobnom maxime a rekorde šampionátov 10,61 sekundy. Druhá skončila Tina Claytonová z Jamajky.