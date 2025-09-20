Nikto jej neveril, odchádza so zlatom. Ekvádorčanka sa stala symbolom nezlomnosti

Juleisy Angulová získala na MS 2025 zlatú medailu v hode oštepom.
(Autor: TASR/AP)
Atletiky sa nezvdala ani po dvoch operáciách.

TOKIO. Ekvádorská oštepárka Juleisy Angulová prekvapila ziskom zlatej medaily na MS v atletike 2025 aj samú seba.

Titul si zabezpečila druhým hodom, ktorý letel na hodnotu 65,12 metra.

Angulový vstupovala do finále ako 31. hráčka svetového rebríčka a svojím zlatým hodom prekonala osobné maximum až o 1,87 metra.

„Mojím cieľom bolo vôbec postúpiť do finále. Som nesmierne dojatá, stále tomu nemôžem uveriť,“ povedala 24-ročná šampiónka.

„O medaile z majstrovstiev sveta som snívala od chvíle, keď som začala s atletikou. Prekonala som množstvo prekážok – napríklad dve operácie ľavého kolena – ale nikdy som sa nevzdala.“

VIDEO: Zlatý hod oštepom Juleisy Angulovej

Jej triumf znamenal pre Ekvádor prvú svetovú medailu mimo chôdze od roku 2019, keď Alex Quinonez získal bronz na 200 m v Dauhe.

Kým Angulová zaútočila hneď na začiatku, Lotyška Anete Sietiňová si najlepší hod nechala na úplný záver – v poslednom pokuse dosiahla osobný rekord 64,64 m a vybojovala striebro.

„Je to ako sen, ale zaslúžim si to,“ priznala. „Dala som do toho obrovské množstvo práce a driny, preto pre mňa tento večer znamená všetko. V Tokiu je to noc plná mágie.“

Pre obe prvé medailistky to bol debut na pódiu zo svetových šampionátov. Austrálčanka Mackenzie Littleová však pridala už druhý bronz za sebou – hneď jej úvodný hod 63,58 m nestačil len na Angulovú a Sietiňovú.

Záverečný hod Lotyšky mal pre Littleová trochu trpkú príchuť, keď ju odsunul zo striebornej priečky. Bola to menšia „odplata“, pretože práve Littleová spolu s domácou hviezdou Harukou Kitaguchiovou pripravili Sietiňovú o medailu na minuloročných MS v Budapešti.

Austrálčanka to však brala s úsmevom: „Možno by som mala byť smutná, že som prišla o striebro v šiestej sérii, ale úprimne – veľmi sa teším z úspechu mojej skvelej kamarátky Anete,“ povedala Littleová.

„Je úžasná a zaslúžená víťazka. Ako súperky sme tvrdé a súťaživé, ale dokážeme sa rovnako úprimne radovať aj jedna z druhej.“

Olympijská aj svetová šampiónka Kitaguchiová tentoraz skončila už v kvalifikácii – limit nezvládla po problémoch s lakťom, ktoré ju trápili pred šampionátom.

Lídérka tohtoročných tabuliek, Rakúšanka Victoria Hudsonová (67,76 m), si v Tokiu pripísala len jediný platný pokus – 59,52 m – a do záverečných dvoch sérií sa už neprebojovala.

