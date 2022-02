Pomáhal naštartovať slovenský hokej. Tento zápas môže byť váš, tvrdí Fín

JUKKA TIIKKAJA bol blízky spolupracovník Miroslava Šatana či Craiga Ramsayho. Po návrate domov do Fínska sa opätovne venuje práci pri chode športu v krajine.

Áno, aj nie zároveň. Na turnaji, aký je tento, sa môže stať všetko, špeciálne pri neúčasti hráčov z NHL. Pre európske tímy to bola veľká výhoda. Slováci majú mladý, dravý tím. Preto nie som prekvapený, akým spôsobom hrajú. Čo sa mi páči, je fakt, že aj mladí hráči sa prezentujú na ľade vysokým sebavedomím. Jazdia, dobré veci robia v pohybe. Ani silných tímov sa Slováci nezľakli. Vo ich hre vidím veľa pozitív.

Viacero z vecí, ktoré ste menovali, je symbolom fínskeho hokeja z posledných rokov. Vnímate to aj ako výsledok vašej práce?

Som šťastný, že viaceré veci, ktoré som prezentoval a priniesol, sa podarilo implementovať do slovenského systému hokeja. S viacerými ľuďmi som naďalej v kontakte. Aj olympijský výsledok je však odrazom dlhodobej práce ľudí na Slovensku. Ich úlohou je postaviť piliere slovenského športu. Zjavne sa to darí, hoci stále je to len začiatok.

Som rád, že niektoré z prvkov fínskeho hokeja, ako rýchlosť, aktivita pri práci s pukom v obrannom i útočnom pásme, korčuľovanie, sú znakom aj pre národný tím Slovenska, ale nevnímam to ako osvojenie si nášho systému. Takto totiž má vyzerať moderný hokej.

Čo sa vám najviac páči na hre slovenského tímu?