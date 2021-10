Mourinho väčšiu hanbu nezažil. Poníženie a katastrofa, píšu Taliani

Pre portugalského trénera Josého Mourinha to bola najväčšia prehra v kariére. V 1 008 zápasoch v trénerskej kariére ešte mužstvo, ktoré viedol, nikdy nedostalo šesť gólov.

RÍM. Svetové médiá hovoria o kolapse, senzácii. Futbalisti AS Rím prehrali v Európskej konferenčnej lige UEFA hanebne 1:6.

„Dvanásť, trinásť našich hráčov je na dobrej úrovni, no ostatní sú na nižšej. Dnes sme prehrali s tímom, ktorý má väčšiu kvalitu ako my v tejto zostave,“ dodal.

Urobil som to však s dobrým úmyslom. Chcel som dať šancu hráčom, ktorí tvrdo pracujú a nehrávajú. A na druhej strane som chcel dopriať oddych tým, ktorí hrajú stále,“ vravel po zápase sklamaný José Mourinho.

Aktuálny nórsky majster prevýšil siedmy tím z minulej sezóny talianskej Serie A vo všetkých štatistikách. Na strely na bránku vyhrali domáci 9:2.

„Podstúpil som veľké riziko a toto je výsledok. Vedel som o limitoch našich hráčov, no čakal som inú reakciu. Bolo to moje rozhodnutie, takže je to moja zodpovednosť,“ reagoval na najväčšiu prehru Mourinho.

Nikto sa nebude nič pýtať

Podľa portugalského trénera takáto prehra vždy zanechá rany na mužstve. Spraví však všetko preto, aby boli následky čo najmenšie.