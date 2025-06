Suslov je Dr. Jekyll a Mr. Hyde. Kentoš: Veľa nerozpráva. Keď niečo povie, stojí to za to

Čo vás s odstupom času najviac mrzí na zápasoch so Španielskom a Talianskom?

V zápase so Španielskom sme doplatili na pasívny úvod. Pred duelom s Talianskom sme si to detailne rozobrali. Povedali sme si, že taký pasívny futbal nemôžeme hrať proti tímom s takou kvalitou, akú majú Španieli, Taliani, ale aj Rumuni, ktorí by to využili.

Potešila ma reakcia tímu. V zápase s Talianskom sme boli v úvode oveľa aktívnejší. V dueli s Rumunskom na to chlapci nadviazali. Nebolo samozrejme jednoduché nachystať hráčov za nejakých dvadsať dní a vložiť ich do nášho herného systému.

Musíme sa pozrieť aj na to, komu sme čelili. Kvalita Rumunska je o dosť nižšia oproti Španielsku či Taliansku. Teší ma však, že proti Talianom sme dokázali byť, dovolím si tvrdiť, lepším tímom. Dokázali sme im vnútiť náš štýl hry.