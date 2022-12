Japonci šokovali aj Španielov. V silnej konkurencii ovládli skupinu

/zdroje: AFP, Marca/:

Hadžime Morijasu, tréner Japonska: "Veľká vďaka patrí všetkým japonským fanúšikom za ich podporu. V dnešnom zápase sme ju potrebovali viac ako inokedy. Moji hráči ukázali, že si môžu veriť proti ktorémukoľvek súperovi. Víťazstvo nad silným Španielskom chutí skvele, málokto s ním počítal. My sa však nezastavíme. Veľmi radi by sme prvýkrát v histórii postúpili do štvrťfinále. Taký je náš najbližší cieľ."

Álvaro Morata, útočník Španielska: "Postúpili sme a to je najdôležitejšie. Proti Japonsku sme si vybrali zlý deň, nehrali sme dobre. Verím, že to bol len výpadok a v osemfinále sa predvedieme v lepšom svetle. Pokiaľ nie, pôjdeme domov a to nikto z nás nechce dopustiť."

Sergio Busquets, kapitán Španielska: "Chceli sme vyhrať skupinu, ale nevyšlo nám to. Prvý polčas bol v našom podaní v poriadku, kontrolovali sme hru. Potom nás však súper potrestal za chyby, ktoré sme spravili. V osemfinále narazíme na Maroko, nečaká nás prechádzka ružovou záhradou. Ale my máme silný tím. Myslím si, že dnes sme neukázali všetko, čo vieme."