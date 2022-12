MS vo futbale 2022: Maročania si poistili osemfinále gólmi z prvého polčasu, o víťazstvo sa triasli

Prenos

Kanada odchádza zo šampionátu bez bodu, Maroko ako prekvapivý víťaz skupiny F ide do osemfinále. Doplní ho tam Chorvátsko, ktoré remizovalo s Belgickom bez gólov.



Táto dvojička spozná súperov večer, vzídu z trojice Španielsko – Nemecko – Japonsko.

90+5 Koniec zápasu.

90+4 Ešte predsa jedna možnosť pre Kanadu na vyrovnanie.

Milan Borjan nezvládol návrat do brány, takmer daroval gól Hamdallahovi. Celé to musel hasiť neskutočným šprintérskym návratom Davies!

90+2 Do štandardky sa zapojil aj brankár Borjan. Zakončenie z toho nebolo, domáci zostanú pri lopte.

90+1 Kanada otvorí záver stretnutia rohovým kopom.

89 Yassine Bounou sa s tým nepára a odkopáva loptu na polovicu protivníka. Hoci do autu, ale je aspoň pokoj.

88 Ofenzívny faul Kanady, Maročania upokojovaní z lavičky.

87

Yassine Bounou to chcel zahrať na frajera, ale takmer bol za tragéda. Vybehol von z brány, aby loptu zachytil hruďou mimo šestnástky a potom ju už v pokutovom území mohol hrať rukami. Nechýbalo veľa a Davies by neposlušné guľaté teleso mohol uchmatnúť.

86 Zverenci Walida Regraguiho mali k dispozícii štandardku. Borjan s ňou veľa problémov nemal.

Striedanie v tíme Maroko:

z ihriska odchádza Achraf Hakimi, prichádza Yahya Jabrane.

Steven Vitoria zasiahol rukou do tváre Hamdallaha. Je z toho žltá karta, štvrtá v dueli.

84 Nepresná akcia zo strany zámorského celku. Yassine Bounou sa neponáhľa s rozohrávkou.

83 Davies hľadal Johnstona či Hutchinsona, koncovka Kanaďanov letela vysoko nad.

82 Noussair Mazraoui je s fyzickými silami na dnes, napriek tomu stihol odhlavičkovať pred súperom na rohový kop.

81 Desať minút pred koncom je situácia v skupine F nasledovná. Maroko by postúpilo z prvého miesta, Chorvátsko pri bezgólovej remíze s Belgickom z druhého.

80 Sofyan Amrabat šikovne vyviezol loptu, posunul na Abderrazaka Hamdallaha. Ten si to snažil dať na silnejšiu nohu, ale znovu ho výborne pokryl Miller. Voľný Zakaria Aboukhlal sa na ľavej strane len márne hlásil o pozornosť.

78 Opäť sa opakujeme, ale Maroko si koleduje minimálne o vyrovnanie. Kanada dominuje.

77 Počas striedaní uplynula minúta, vyhovuje to viac Maročanom.

Striedanie v tíme Maroko:

z ihriska odchádza Hakim Ziyech, prichádza Abderrazak Hamdallah,

z ihriska odchádza Azzedine Ounahi, prichádza Jawad El Yamiq.

Striedanie v tíme Kanada:

z ihriska odchádza Junior Hoilett, prichádza David Wotherspoon.

75 Ani z tohto obláčika nezaprší. Môžeme byť spokojní s tým, že sa stále niečo deje. Menej už s tým, že góly nepadajú.

74 Junior Hoilett prv z rohu nenadviazal na hrozbu spred troch minút, potom sám získal ďalšiu štandardku skraja ihriska.

73 Zakaria Aboukhlal sa obzrel dozadu a poďakoval za snahu o pas. Bol pridlhý, k lopte už smeruje v druhom polčase prakticky unudený Milan Borjan.

71

71

Čo sa teraz udialo? Atiba Hutchinson hlavičkoval po rohovom kope do brvna, odkiaľ sa lopta odrazila za bránkovú čiaru. Celým objemom za ňou nebola, náročná dorážka pd Vitoriu skončila na konštrukcii z opačnej strany!

71 Romain Saïss sa s tým nepáral a ako kapitán odvrátil Daviesov nákop na rohový kop.

70 Sofyan Amrabat sa nechal nachytať Buchananom, keď obdržal "jasle". Výsledkom je nedovolený zákrok a priamy kop.

69 Hakim Ziyech padá na hranici pokutového územia, rozhodca odmieta diskutovať o faule.

68 Opäť sa máva ofsajd, znovu na ľavej strane a zase kanadský.

67 Päť zmien za päť minút. Ako sa to odrazí na vývoji stretnutia?

66 Alphonso Davies sa neuvoľnil v pokutovom území, ešte predtým sa nachádzal v ofsajde.

Striedanie v tíme Kanada:

z ihriska odchádza Jonathan Osorio, prichádza Richie Laryea.

Striedanie v tíme Maroko:

z ihriska odchádza Sofiane Boufal, prichádza Zakaria Aboukhlal,

z ihriska odchádza Abdelhamid Sabiri, prichádza Selim Amallah.

64 Obraz sa opakuje. Prehrávajúci tím drží súpera v šachu, no nevie si vypracovať čistú šancu.

62 Hlboká defenzívna ulita afrického tímu. Na to by mal reagovať aj druhý z koučov – Walid Regragui.

61 Jasný signál, Kanada musí hrať, ak sa nechce rozlúčiť s turnajom bez zisku bodu.

Striedanie v tíme Kanada:

z ihriska odchádza Mark-Anthony Kaye, prichádza Atiba Hutchinson,

z ihriska odchádza Sam Adekugbe, prichádza Ismaël Koné,

z ihriska odchádza Cyle Larin, prichádza Jonathan David.

59 Kamal Miller ako skala na kraji obrany. Azzedine Ounahi rozkmital nohy, menil tempo, ale cez obrancu neprišiel.

Kanada hrá po prestávke výborne! Alphonso Davies s koncovkou z voleja z osi ihriska, z ťažkej pozície netriafa.

Výborne zatočená štandardka Daviesa sprava. Ľavačka krídelného hráča to kopla na zadnú žrď, kde dva kroky chýbali Cyleovi Larinovi na to, aby v sklze zakončil!

55 O minútu neskôr súboj dvoch hviezd. Ziyech si vyšliapol na Daviesa.

54 Sofiane Boufal faulovaný pri postrannej čiare Alistairom Johnstonom, črtala sa kontra. Arbiter mohol udeliť žltú kartu.

52 Znovu to bol Buchanan, ktorý viedol akciu svojho tímu. Podpora mu chýbala, o loptu prišiel.

50 Ziyech hľadal spoluhráča v pokutovom území, chýbali centimetre k úspešnému pasu.

49 Cyle Larin nepresne na Buchanana. Začíname zostra.

48 Hneď center do šestnástky, Milan Borjan mal ľahkú robotu.

47 Do druhého dejstva zatiaľ bezo zmien. Tie časom rozhodne prídu.

46 Začal sa druhý polčas.

Chyba Borjana, zásah En-Nesyriho a vlastný gól Aguerda charakterizujú prvé dejstvo medzi Kanadou a Marokom. Afričania lepším tímom úvodnú polhodinu, potom taktovku prebrala Kanada.



Druhý polčas sa začne o 17:05.

45+5 Prvý polčas sa skončil.

45+4 Psychika je mierne narušená, ale Afričania stále vedú o gól a potrebovali by inkasovať dva, aby s istotou nepostúpili.

Youssef En-Nesyri sa raduje, ale bol asi jediný, ktorý si nevšimol, že sa mával ofsajd. Druhý zásah si nepripisuje, hoci Borjana prekonal. Dôvod? Nayef Aguerd brankárovi Kanady clonil v postavení mimo hry.

Vidíme žltú kartu, ktorú vyfasoval Sam Adekugbe. Tretí potrestaný Kanaďan.

45+1 Lepší pohyb značí väčší tlak. Čo sa udeje v nadstavenom čase?

45 Nadstavuje sa päť minút.

44 Youssef En-Nesyri vbehol do Stevena Vitoriu, utŕžil tvrdý úder.

43 Rohový kop už takým nebezpečenstvom nebol. Maroko má čo robiť, aby polčas ustálo.

42 Tlak tímu, ktorý prehráva od štvrtej minúty, pokračuje. Tentokrát rohovým kopom.

40

Kanada dala gól! Veľká smola pre Afričanov, ale zároveň zaslúžená odmena pre domácich. Sam Adekugbe sa predral do pozície na center, zľava čapoval loptu do ohňa. NAYEF AGUERD šiel do sklzu s úmyslom loptu zraziť na roh, zrazil si ju akurát do vlastnej brány! Yassine Bounou si na koncovku siahol, ale nedokázal ju vyškriabať.

38 Blížime sa k polčasu. Maroko mierne v defenzívnej ulite.

36 Kanada sa dokáže vysunúť do útoku, no to je tak všetko, čo zvládne. Je veľká škoda, že zámorský celok nám neponúka väčší počet ofenzívnych šancí.

34 Niečo riešili rozhodcovia mimo ihriska, ale ťažko povedať, čo to bolo. Dianie na ihrisku to priamo neovplyvnilo.

Abdelhamid Sabiri už-už pálil na bránu, keď mu do rany vleteli hneď traja obrancovia. Ak by tam totiž neboli, tak by sme videli koncovku z dvanástich metrov, ktorú by musel riešiť Borjan.

31 Prerušená situácia na opačnom konci ihriska. Vhadzovať bude Maroko.

30 Youssef En-Nesyri sa ofsajdu nevyhol, na druhej strane z pokračujúcej akcie ani nevykúzlil prihrávku.

29 Aj za toto sa mohlo žltiť. Mark-Anthony Kaye trafil zozadu lýtko Ounahiho, toto muselo bolieť. Brazílsky arbiter Claus sa zľutoval.

Jonathan Osorio so žltou kartou na konte. Kanaďania hrajú tvrdo, frustrácia z prehry o dva góly je zrejmá.

26 Buchanan na Hoiletta, ale zámorský celok sa nedokáže dostať do zakončenia.

25 Maximálna efektivita Afričanov. Dve strely na bránu = dva góly. Momentálne by museli dostať tri a žiaden nedať, aby sa nedostali medzi najlepšiu šestnástku.

23

Maroko dalo gól! Jedna dlhá lopta za obranu od Hakimiho a je to 2:0! YOUSSEF EN-NESYRI si na center výborne zbehol, unikol stopérom Millerovi s Vitoriou a ranou po zemi prekonal Borjana!

22 Kamal Miller si dal pozor na prienik súpera do šestnástky. Maroko na lopte.

21 Nuž, akoby sme sledovali už koniec polčasu či zápasu, ale nikto nechce ísť dopredu a riskovať.

20 Opäť rýchly kuk na európsky súboj. Chorváti mali zahrávať penaltu, tá bola zrušená pre predošlý ofsajd.

18 Na to doplatil Yassine Bounou. Jeho rozohrávka cez polovicu ihriska skončila v aute.

17 Mierne pokojnejšie obdobie stretnutia, Kanada napáda vo vyššom počte.

15

15 Na druhý raz už rozohrávka cez arbitra prešla, ale prešla aj cez Afričanov. Brejk po pravej strane priniesol center do šestnástky, koncovka Buchanana zo sklzu nemala nárok na gól.

14 Alistair Johnston síce loptu po súboji s Boufalom zachytil, no neudržal v hre. Rohový kop zahralo Maroko narýchlo, rozhodca vrátil loptu do vymedzeného priestoru.

13 V paralelne hranom súboji panuje medzi Belgickom a Chorvátskom remíza.

12 Zdalo sa, že Tajon Buchanan už nezachytil loptu na hracej ploche. Chvíľu sa pokračovalo, v hluku sa stratilo rozhodnutie hlavného arbitra.

11 Štandardky Maroka pokračujú. Kanada sa nevie udržať dlhšie pri lopte.

10 Ziyech to točil od rohovej zástavky priamo do brány, Milan Borjan si teraz svoju pozíciu zastal.

9 Abdelhamid Sabiri triafa štvorčlenný múr, konkrétne Stevena Vitoriu, ktorý to schytal do hlavy. Nasledovať bude roh.

Tvrdý sklz Juniora Hoiletta na Azzedina Ounahiho. Štandardka pre Maroko z osi ihriska, ďalšia šanca na zmenu skóre. Pre Hoiletta žltá karta.

6 Veľký šok pre Kanadu, ktorá chcela zabojovať o čo najlepší výsledok. Maroko sa takto dostáva na čelo skupiny F. Len pripomíname, že na postup Afričanom stačí remizovať.

4

Maroko dalo gól! Obrovská chyba brankára Borjana, ktorý nevedno, či si chcel loptu spracovať, alebo prihrať. Guľaté teleso mu nakoniec odskočilo od nohy a našlo HAKIMA ZIYECHA. Strela z tridsiatich metrov do odkrytej brány, jeden z najľahších gólov pre krídelníka Maroka.

3 Na opačnej strane Davies sa k strele nedostal. Loptu prihrával doľava, odkiaľ bola koncovka zrazená.

2 Hneď na úvod prišiel center sprava od Ziyecha, Johnston musel hlavičkovať.

1 Stretnutie sa práve začalo.

Úvodné zostavy:



Kanada: Borjan (C) – Johnston, Vitoria, Miller – Adekugbe, Osorio, Kaye, Al. Davies – Buchanan, Larin, Hoilett.

Náhradníci: Pantemis, St. Clair – Fraser, Koné, Waterman, Hutchinson, Cavallini, D. Cornelius, David, Ugbo, Millar, Wotherspoon, Laryea, Piette.

Tréner: John Herdman



Maroko: Bounou – Hakimi, Aguerd, Saïss (C), Mazraoui – Ounahi, Amrabat, Sabiri – Zyech, En-Nesyri, Boufal.

Náhradníci: Munir, Tagnaouti – Dari, Cheddira, Hamdallah, Jabrane, El Idrissi, Chair, l Khannous, Zaroury, Banoun, Ezzalzouli, El Yamiq, Amallah, Aboukhlal.

Tréner: Walid Regragui



Rozhodca: Claus – Henrique Correa, Simon (všetci Brazília).

Kanada má po dvoch dueloch na konte nulu, na druhé miesto stráca body štyri. Jednoduchou matematikou zistíme, že zámorská krajina je už bez šance na postup do osemfinále. Kanaďanom pôjde najmä o česť a o to, aby sa rozlúčili dobrým výsledkom.



Maroku o prienik medzi najlepšiu šestnástku stále ide. Africká krajina získala štyri body za výhru 2:0 nad Belgickom a bezgólovú remízu s Chorvátskom. Maročanom stačí aj vo štvrtok deľba bodov na to, aby oslavovali osemfinále.