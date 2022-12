MS vo futbale 2022: Chorváti sa tešia z postupu, Belgičania končia

Úvodné zostavy: Chorvátsko: Livaković – Juranović, Lovren, Gvardiol, B. Sosa – Modrić (C), Brozović, Kovačić – Kramarić, Livaja, Perišić. Náhradníci: Grbić, Ivušić – Stanišić, Barišić, Erlić, Majer, Vlašić, Pašalić, Petković, Budimir, Oršić, Vida, Šutalo, Sučić, Jakić. Tréner: Z. Dalic Belgicko: Courtois – Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen – Meunier, De Bruyne (C), Witsel, Castagne – Trossard, Mertens, Carrasco. Náhradníci: Casteels, Mignolet – Debast, De Ketelaere, Doku, Faes, E. Hazard, T. Hazard, Lukaku, Openda, Theate, Tielemans, Vanaken, Batshuayi. Tréner: R. Martinez Rozhodca: A. Taylor.

Úvodné zostavy: Chorvátsko: Livaković – Juranović, Lovren, Gvardiol, B. Sosa – Modrić (C), Brozović, Kovačić – Kramarić, Livaja, Perišić. Náhradníci: Grbić, Ivušić – Stanišić, Barišić, Erlić, Majer, Vlašić, Pašalić, Petković, Budimir, Oršić, Vida, Šutalo, Sučić, Jakić. Tréner: Z. Dalic Belgicko: Courtois – Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen – Meunier, De Bruyne (C), Witsel, Castagne – Trossard, Mertens, Carrasco. Náhradníci: Casteels, Mignolet – Debast, De Ketelaere, Doku, Faes, E. Hazard, T. Hazard, Lukaku, Openda, Theate, Tielemans, Vanaken, Batshuayi. Tréner: R. Martinez Rozhodca: A. Taylor.