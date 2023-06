VIDEO: Volko si vylepšil sezónne maximum, vyhral svoj beh na Európskych hrách

CHORZÓW. Šprintér Ján Volko vyhral v utorok svoj beh na 100 m na Európskych hrách 2023 v Poľsku a pre slovenský tím získal maximálny počet 16 bodov do hodnotenia II. divízie ME.

Volko: Môžem byť spokojný

Atléti na štadióne Silesia v Chorzówe odštartovali program Európskych hier, ktoré slávnostne otvoria v stredu v Krakove a potrvajú do 2. júla. Slovensko na multišportovom podujatí reprezentuje celkovo 144 športovcov.

Boje v II. divízii ME atlétov budú pokračovať aj v stredu a vo štvrtok, prvé tri družstvá postúpia do I. divízie a posledné tri zostúpia do III. divízie. Slováci cestovali do Poľska s ambíciou skončiť v strede 16-členného poľa tímov.

VIDEO: Ján Volko vyhral svoj beh na Európskych hrách 2023