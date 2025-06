Slovensko dostalo pochvalu od UEFA, teší prezidenta. Výsledky Slovenska vníma realisticky

Po dvoch zápasoch sú bez bodu a v utorňajšom zápase (od 21.00 h) proti Rumunsku sa rozlúčia so šampionátom.

„Je to veľká škoda. Myslím si, že naši hráči nechali v oboch zápasoch na ihrisku všetko, čo je v ich silách. Žiaľ, na týchto dvoch velikánov to nestačilo. Na jeden strane je to sklamanie, na druhej sa na to musíme pozrieť realisticky. Vieme, proti komu sme hrali. Keby bolo vidieť, že nemáme šancu, súper by nás tlačil a bol by dominantný, tak by sme to vzali ako realitu. V tomto prípade je to však ťažšie," konštatoval Kováčik.

Ten verí, že zverenci Jaroslava Kentoša sa proti Rumunsku opäť predvedú disciplinovaným výkonom a trojbodovým ziskom.

„Ide o prestíž. Sú to ME, hráme doma. Verím, že chlapci podajú podobný výkon, aký podali v predošlých dvoch zápasoch."