Šok na MS v atletike. Ingebrigtsen neobháji striebro, vypadol už v rozbehu

TOKIO. Nórsky atlét Jakob Ingebrigtsen neobháji v Tokiu striebornú pozíciu z predchádzajúcich MS na trati 1500 m. Európsky rekordér na tejto trati vypadol už v rozbehu.
Ingebrigtsen nastúpil v IV. rozbehu a obsadil 8. priečku časom 3:37,84 min. Do semifinále išli iba priamo najlepší šiesti, postupová hodnota bola 3:37,32.
Dvadsaťštyriročný Nór mal ešte v úvode sezóny dobrú formu. V marci na halových MS v čínskom Nan-ťingu získal vzácne double, keď triumfoval na 1500 m i 3000 m.
Potom však začal mať problémy s achilovkou a v sezóne pod otvoreným nebom ho na ováloch vidno nebolo.
„Nedostal som sa do ďalšieho kola, to je pre mňa nový zážitok. Je to sklamanie, no je to zároveň realita. Toto je podujatie najvyššej úrovne, musíte sa naň pripraviť najlepšie, ako sa len dá a mne sa to nepodarilo,“ pripustil Ingebrigtsen podľa AFP.
Olympijský šampión na 1500 m práve z Tokia si tak musí aj naďalej počkať na prvé zlato z MS na tejto trati, v hre je však stále tretí triumf v sérii na päťtisícke.
Rozbehy sú na programe v piatok, finále v nedeľu.
„Mám pár dní čas, dám sa dokopy. Všetko je skúška. Snažil som sa dostať do semifinále 1500 m a skončilo to príšerne. Postavím sa však na štart opäť a skúsim to znovu,“ odmietol zvesiť hlavu Ingebrigtsen.