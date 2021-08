Tri milióny eur sú na míle vzdialené. Žilina predviedla polčas hrôzy

Po zmene strán zverenci trénera Pavla Staňa hru zlepšili, boli odvážnejší. Gól nádeje dal po peknej akcii Taofiq Jibril, no to bolo z ich strany všetko. Výhru Jablonca 5:1 korunoval v závere Jakub Martinec.

„V poli to nevyzeralo zle, vedeli sme kombinovať a prechodové fázy sme mali slušné. Zápasy sa však rozhodujú inde a my sme viackrát prepadli. Domáci vyhrali zaslúžene,“ hodnotil pre Českú televíziu tréner Žiliny Pavol Staňo.

Postup by bol senzáciou

Žilina je jedným z dvoch klubov, ktoré to z prvého predkola dotiahli až do play off novej pohárovej súťaže. Jej prenik do skupiny by však po prvom meraní síl bol obrovským prekvapením.