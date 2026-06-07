    Iránski futbalisti už docestovali do Mexika. Na letisku ich vítala hŕstka fanúšikov

    Fanúšikovia vítajú hráčov Iránu.
    Fanúšikovia vítajú hráčov Iránu. (Autor: TASR/AP)
    TASR|7. jún 2026 o 17:41
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    Podľa nariadenia budú môcť vstúpiť na územie USA iba v deň konania stretnutia.

    Futbalisti Iránu pricestovali v nedeľu ráno miestneho času do Mexika, kde si rozložia kemp počas nadchádzajúcich majstrovstiev sveta.

    Na letisku v Tijuane ich privítalo približne 20 fanúšikov s národnými vlajkami.

    Práve v Tijuane si iránska reprezentácia rozloží svoj tréningový kemp počas MS 2026, preložila ho tam nedávno z arizonského Tucsonu z bezpečnostných dôvodov.

    USA a Irán sú od konca februára vo vojnovom konflikte. Hráči ázijskej krajiny odohrajú svoje zápasy v G-skupine MS v Inglewoode a Seattli, ale podľa nariadenia budú môcť vstúpiť na územie USA iba v deň konania stretnutia a ešte v ten istý deň budú musieť krajinu opustiť.

    Iránsky veľvyslanec v Mexiku Abolfazl Pasandideh potvrdil, že všetci iránski reprezentanti dostali vstupné víza do USA, nemá ich však 15 členov realizačného tímu.

    Medzi nimi je aj prezident Iránskej futbalovej federácie (FFIRI) Mehdi Tádž. Iránci však veria, že všetci členovia tímu dostanú víza ešte pred úvodným duelom proti Novému Zélandu, ktorý je na programe 15. júna.

    Tím sa na šampionáte stretne v G-skupine ešte aj s Belgickom a Egyptom.

    Pred odletom do Severnej Ameriky trénovali iránski reprezentanti v tureckej Antalyi, pripomenula AP.

    Program Iránu na MS vo futbale 2026

    16.06. 03:00
    | Skupina G | Matchday 5
    Irán
    Irán
    vs.
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    Los Angeles | Los Angeles
    21.06. 21:00
    | Skupina G | Matchday 11
    Belgicko
    Belgicko
    vs.
    Irán
    Irán
    Los Angeles | Los Angeles
    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Egypt
    Egypt
    vs.
    Irán
    Irán
    Seattle | Seattle

    Tabuľka skupiny G na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BelgickoBelgickoBEL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    EgyptEgyptEGY
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    IránIránIRN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    Nový ZélandNový ZélandNZL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Fanúšikovia vítajú hráčov Iránu.
    Fanúšikovia vítajú hráčov Iránu.
    Iránski futbalisti už docestovali do Mexika. Na letisku ich vítala hŕstka fanúšikov
    dnes 17:41
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