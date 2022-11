Osemtisícovky sú už o biznise. Horolezci sa im pomaly vyhýbajú, vraví Slovák

"Keď napadne veľa snehu, treba ísť do prvej kolmej steny," opisuje Húserka. V Himalájach uskutočnili prvovýstup na horu, ktorú pomenovali Sokolia veža (5602 m).

Väčšinou chodia horolezci do Himalájí na osemtisícovky. Vy ste si vybrali inú časť. Prečo?

Thalay Sagar má renomé, pretože celkovo bolo na vrchole približne 15 expedícií, čo je extrémne málo v porovnaní s osemtisícovkami. Nie je to vyhľadávaná hora. Každá z výstupových ciest na ňu je veľmi náročná.

Na Thalay Sagar bola v osemdesiatych rokoch poľská expedícia. Mali nádejný pokus o prvovýstup v tejto stene a nedokončili ho. My sme to chceli skúsiť.

Najviac nás lákalo, že sme mali naplánovaný prvovýstup. Chceli sme otvoriť novú cestu. To je pre nás najviac. V Himalájach nie sú vylezené všetky steny, ako je to napríklad v Alpách. Stále je tam veľa priestoru na nové línie.

Ale nakoniec ste sa doňho ani nepustili. Prečo?

Keď sme prišli podmienky boli dobré, ale prišla oblačnosť a päť dní husto snežilo. Ak by dva týždne sneh sadal a primrzol, bolo by to ideálne.

Kým by sme sa aklimatizovali, bolo by to ideálne. Lenže už pred tým husto snežilo, potom začalo aj fúkať a neustále padali lavíny. Videli sme denne aj tri – štyri lavíny.

Nástup do našej cesty bol pod prudkým svahom, ktorý bol totálne lavinózny. Boli sme dobre vybavení. Mali sme lavínovú sondu, lopatu, vyhľadávač, aby sme sa mohli zachrániť. No nakoniec sme si tam ani netrúfli ísť vzhľadom na nebezpečenstvo.