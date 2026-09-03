Tragický výstup na Mont Blanc. Jeden horolezec zahynul, druhého odviezli do nemocnice

Dvojica argentínskych horolezcov sa vo štvrtok zrútila zo skalnej steny v masíve Mont Blancu.
Jeden z mužov zahynul a druhý utrpel vážne zranenia. S odvolaním sa na miestne úrady o tom informovala agentúra AFP.
Nešťastie sa stalo v skorých ranných hodinách. Horolezci postupovali po skalnej stene Aiguille du Peigne, obľúbenej horolezeckej trase vedúcej k jednému z vrcholov skupiny Aiguilles de Chamonix, ktorý dosahuje výšku 3192 metrov.
Dvojica sa počas výstupu zrútila do skalného žľabu, kde ju objavili ďalší horolezci, ktorí sa v tom čase pohybovali v okolí.
Obeťou je 39-ročný muž. Jeho vážne zraneného kolegu záchranári previezli do nemocnice v Sallanches vo francúzskom departemente Haute-Savoie.