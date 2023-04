Zvolen podržal brankár, ktorý hral po mesiaci. Šla z neho istota, chválil tréner

„Zvolen vstal z mŕtvych. Veľmi ťažko by sa dostával do série za stavu 0:2. Pozbieral sa v tretej tretine a prišiel na spôsob ako klub zo Spiša poraziť,“ komentoval pre RTVS bývalý hokejista Tomáš Surový.

Egá zostali na lavičke

Tréner domácich Peter Oremus spravil v zostave niekoľko zmien. „Zvolen musí zmeniť nastavenie a prehodiť sa do play off módu. Hráči musia hrať tímovo bez straty pukov. Hostia to tak robia. Sú to malé veci, ktoré rozhodujú,“ zhodnotil Surový.