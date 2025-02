Zvolenu hrozí blamáž. Musíme si vyhrnúť rukávy a tvrdo pracovať, vyzýva Brejčák

"Tešíme sa z troch bodov, potrebovali sme ich. Bol to náročný zápas, hralo sa hore–dole, veľa sa korčuľovalo, množstvo súbojov, bol to zápas ako má byť o pozície do predkola play off. Zvládli sme to. Každý si siahol na dno svojich síl, dal do hry srdce a pomohol tímu,“ povedal dvojgólový popradský strelec Aurel Nauš, ktorý dal víťazný druhý gól mužstva na 1:2 a pridal aj poistku na 1:3.

Popradčania dlhodobo vedia hrať na Zvolen. V tejto sezóne vyhrali nad ním všetky štyri vzájomné zápasy.

"Ak by sme dostali Zvolen do play off, bola by to iná liga, tam sa hrá o všetko, čiže nenavyberáte si. Každý súper je dobrý. Zvolen by bol z hľadiska vzájomných zápasov možno prijateľnejší. Uvidíme ako to dopadne,“ vyhlásil 26-ročný Nauš.