ONLINE: HKM Zvolen - HC Mikron Nové Zámky dnes, Tipos extraliga LIVE (39. kolo)

Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 39.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HC MIKRON Nové Zámky. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen je aktuálne mimo priameho postupu do play off. Na siedmej priečke s 56 bodmi stráca na šiestu Banskú Bystricu dva body. Zo spodu sa ale na Zvolen už tlačí aj Slovan s mankom tri body a rovnako tak aj Trenčín s mankom dva body. HKM teda ak chce ísť priamo do play off, mal by v najbližších súbojoch poriadne zabrať. Minimálne v dvoch najbližších domácich stretnutiach by mali Rytieri zabrať bodovo naplno. Pomôcť by im k tomu už mal nový tréner Jamie Russell a možno aj kanadský útočník Alexandre Fortin, ktorého príchod sa očakáva v najbližších dňoch.



Nové Zámky sú už dlhší čas na predposlednom mieste extraligy a pomaličky sa na nich doťahuje aj Humenský nováčik. Aktuálny náskok je šesť bodov. Aj Novozámčania teda potrebujú body. Z času na čas teda Zelení Býci prekvapia a tieto prekvapenia sa im daria hlavne na klziskách súperov. Naposledy to bolo v Michalovciach (1:4) ako aj v Poprade (1:6). Na strane Zvolena by som teda poriadne spozornel a nevenoval sa postaveniu súpera v tabuľke. Tento fakt potvrdzuje aj prvý vzájomný zápas tejto sezóny, keď Zvolen doma Novým Zámkom podľahol 4:5 po nekonečnej sérii samostatných nájazdov.