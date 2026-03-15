ONLINE: HKM Zvolen - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (predkolo play-off, 4. zápas)

Hokejisti HKM Zvolen a Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú 4. zápas predkola play-off Tipsport ligy. Séria sa hrá na 3 víťazné zápasy.
Hráči Liptovského Mikuláša po úvodných zápasoch vedú v sérií 2:1.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HKM Zvolen - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes LIVE (hokej, predkolo play-off, 4. zápas, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)
Tipsport liga predkolo play-off 2025/2026
15.03.2026 o 18:00
4. kolo
Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lipt. Mikuláš
Prenos
Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní štvrtého stretnutia kvalifikácie o Play off Tipos Ligy HKM Zvolen – HK 32 Liptovský Mikuláš. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.
Zvolen včera zvládol tretí zápas v sérii. Ubojoval tretiu tretinu a rozhodol v nej o svojom víťazstve. Výborne zachytal Pavel Kantor a konečne zabrala aj obrana, ktorá Zvolenu v druhom zápase vôbec nefungovala. Zvolen si teda predĺžil sezónu a dnes sa určite pokúsi si ju ešte predĺžiť minimálne o ďalšie dva dni.
L.Mikuláš včera síce prehral vo Zvolene 1:5, ale nebol to z ich strany podľa mňa zlý zápas. Nemali v ňom potrebné šťastie, ktoré sa priklonilo na domácu stranu. Liptáci ale nemusia vešať hlavy. V sérii stále vedú a iba jeden krok ich delí od postupu do play off. A aj keby im to dnes vo Zvolene nevyšlo, tak majú ešte v talóne piaty rozhodujúci zápas na vlastnom ľade.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.