V semifinále sa bude hrať veľké derby, unavená Nitra začína sériu už v piatok (dvojice a program)

Hokejisti Nitry sa v utorok stali poslednými semifinalistami Tipsport ligy v sezóne 2025/26. Doplnia tak trojicu už známych tímov, ktoré si účasť v najlepšej štvorici zabezpečili skôr - HC Slovan Bratislava, HK Poprad a HC Košice.
Slovan postúpil do semifinále po výhre 4:0 v sérii nad Liptovským Mikulášom, Poprad si v šesťzápasovej sérii poradil so Žilinou (4:2).
Štvrťfinále medzi Košicami a Banskou Bystricou rozhodol až siedmy zápas, ktorý ovládli „oceliari" po výsledku 3:1.
Posledná séria o postup do semifinále medzi Nitrou a Michalovcami sa tiež hrala na sedem zápasov. Úradujúci majstri v rozhodujúcom stretnutí triumfovali na domácom ľade 5:1.
Semifinálové dvojice sa tvoria podľa poradia zo základnej časti – najvyššie nasadený tím nastupuje proti najnižšie nasadenému zo štvorice postupujúcich, druhý najvyššie nasadený sa stretne s tretím.
Keďže do semifinále sa dostali tímy z prvého, druhého, tretieho a piateho miesta, Nitra ako víťaz základnej časti si zmeria sily s Popradom a Slovan vyzve v derby Košice.
Semifinále sa hrá na štyri víťazné zápasy. Postupujúci z oboch sérií sa stretnú vo finále, ktoré rozhodne o majstrovi Tipsport ligy v sezóne 2025/26.
Tretie miesto obsadí tím z dvojice porazených semifinalistov, ktorý v základnej časti nazbieral viac bodov.
Nitra s Popradom otvoria semifinálovú sériu ako prví – ich zápasy sú na programe 3. a 4. apríla. Slovan s Košicami odštartujú o deň neskôr, 5. apríla.
V prípade, že by niektorá zo sérií dospela až do siedmeho zápasu, rozhodujúci duel by sa hral 15., resp. 16. apríla.
Výhodu domáceho prostredia v úvodných dvoch zápasoch budú mať vyššie postavené tímy po základnej časti.
Prvý finálový zápas je na programe 19. apríla.
Pozrite si dvojice a program semifinále play-off Tipsport ligy, ktoré sa začína už v piatok, 3. apríla.
Dvojice a program play-off Tipsport ligy
Semifinále:
- Nitra (1.) - Poprad (5.): hrá sa 3., 4., 7., 8., prípadne 11., 13., 15. apríla
- Slovan (2.) - Košice (3.): hrá sa 5., 6., 9., 10., prípadne 12., 14., 16. apríla
Finále:
- 1. - 2.: hrá sa 19., 20., 23., 24., prípadne 26., 28., 30. apríla