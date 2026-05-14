Žilina hlási veľkú posilu. Do klubu mieri hráč, ktorý odohral cez 400 zápasov v NHL

Kanadský útočník Brett Ritchie sa stal novou posilou extraligového klubu Vlci Žilina.
Tridsaťdvaročný krídelník má na konte 401 zápasov v zámorskej NHL. V minulosti už pôsobil aj v slovenskej najvyššej súťaži v drese Nitry.
Ritchie je známy fyzickou hrou, dôrazom v súbojoch a schopnosťou presadzovať sa pred bránkou. Patrí medzi typických „power forwardov“.
V roku 2011 si ho v drafte NHL vybral Dallas Stars v 2. kole z 44. miesta. V najprestížnejšej lige sveta hral aj za Boston Bruins, Calgary Flames a Arizona Coyotes.
V NHL odohral v základnej časti aj play off spolu 401 zápasov, v ktorých zaznamenal 52 gólov a 35 asistencií.
V sezóne 2024/25 pôsobil aj v slovenskej extralige v tíme HK Nitra. Nastúpil na 28 zápasov so ziskom 24 kanadských bodov (12+12).
Následne hral v nemeckom Schwenningene, rakúskom Villachu a naposledy v britskej lige za Sheffield Steelers.
„Som naozaj nadšený, že sa tento rok pridám k tímu. Neviem sa dočkať, kedy prídem do Žiliny a rozbehneme to. Bude to skvelá sezóna a už čoskoro sa uvidíme,“ povedal Ritchie pre klubový web.
K príchodu sa vyjadril aj výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva Žiliny František Skladaný.
„S Brettom prichádza fyzická sila na puku, dravosť v predbránkovom priestore a túžba po úspechu,“ uviedol.