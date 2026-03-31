Dramatická séria je na konci. Nitra v rozhodujúcom zápase hladko zdolala Michalovce

Tipsport liga - 7. zápas štvrťfinále
HK Nitra - HK Dukla Michalovce 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)
Góly: 1. Čederle (Lacka, Osburn), 5. Hrnka (Buček, Lawrence), 38. Lawrence (Graham, Buček), 50. Okoličány (Čederle, Lacka) - 48. Roy (Meliško, Virtanen), 58. Lacka (Čederle)
Rozhodcovia: Crman, Štefik – Kacej, Gegáň, vylúčení: 5:5, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 3495
Nitra: Gadžiev – Osburn, Mezei, Graham, Bača, Vitaloš, Stacha, Turanský – Paulovič, Krištof, Buček – Lawrence, Chrenko, Passolt – Lacka, Čederle, Okoličány – Jackson, Hrnka, Molnár
Michalovce: Durný – Marcinko, Welsh, Meliško, Bindulis, Kubka, Serrti, Stripai, Rimko – Martel, Roy, Virtanen – Fominych, Kytnár, Spodniak – Bartánus, Šmida, Stahoň – Matta, Lichanec, Hrabčák
/konečný stav série 4:3, Nitra postúpila do semifinále/
Hokejisti Nitry zvíťazili v siedmom štvrťfinálovom zápase play off Tipsport ligy nad Duklou Michalovce 5:1 a v sérii triumfovali 4:3.
V semifinále ich čaká HK Poprad, prvé zápasy sú na programe v piatok a sobotu 3. resp. 4. apríla v Nitre.
Druhú dvojicu tvoria Slovan Bratislava a HC Košice, prvé dva zápasy sa odohrajú v Bratislave v nedeľu a pondelok 5. resp. 6. apríla.
Michalovce sa z 10. miesta snažili vyradiť v play off víťaza základnej časti, vlani sa rovnaký kúsok podaril Zvolenu, keď vyradil Spišskú Novú Ves.
V siedmom zápase však už Dukle chýbala energia, domácim navyše pomohol rýchly gól Čederleho už po 30 sekundách.
V prvej tretine ešte zvýšil na 2:0 Hrnka a hostia sa len ťažko dostávali do šancí. Tie najväčšie mali v presilovke, ale Nitru podržal brankár Gadžiev.
V druhej tretine prekonal Durného aj Lawrence a domáci si už triumf a následný postup nenechali vziať ani napriek presnému zásahu Roya. Krátko na to totiž potvrdil rezultát Okoličány a po ňom do prázdnej bránky aj Lacka.
