Premiérová séria sľubuje vyrovnanosť. Žilina aj Banská Bystrica chcú do semifinále

BRATISLAVA. Štvrťfinálová séria play off slovenskej hokejovej extraligy medzi Žilinou a Banskou Bystricou sľubuje tesné súboje, ktoré môžu byť o jednom góle. Naznačujú to štyri tesné vzájomné zápasy v základnej časti, ale aj postavenie tímov v tabuľke, v ktorej ich delilo iba šesť bodov. Oba tímy netaja rešpekt k súperovi a snahu o prvé extraligové semifinále po dlhšom čase. Hráči Žiliny boli v základnej časti príjemné prekvapenie súťaže. Vyhli sa dlhšej výsledkovej kríze, stabilne sa usadili v hornej šestke tabuľky a ako jeden zo štyroch klubov nesiahli k výmene trénera.

Skladaný očakáva vyrovnanú sériu Zmeny, ktoré v kádri nastali počas sezóny, priniesli osoh. Do štvrťfinále sa prebojovali zo štvrtého miesta, Banská Bystrica z piateho, takže sa vo štvrťfinále vytvorila dvojica, aká sa ešte vo vyraďovacích bojoch nestretla. "Pred sezónou som vedel, že tím ešte nie je prichystaný na cieľ, akým je štvrťfinále. Už na ligovom žrebe som vravel, že chceme priamy postup do play off a budeme postupne budovať tím tak, aby sa to podarilo. Teraz nás čaká štvrťfinále, v ktorom sa stretnú dve kvalitné organizácie, ktoré majú jasne nastavený systém, štruktúru a fungovanie. Takisto budú proti sebe stáť aj dvaja kvalitní tréneri. Očakávam veľmi náročnú sériu a verím, že v nej budeme úspešní," uviedol pre TASR športový manažér žilinských "vlkov" František Skladaný.

Tabuľkové postavenie, domáce prostredie v úvodných dvoch zápasoch, ale aj v prípadnom piatom či siedmom dávajú do pozície mierneho favorita Žilinčanov. Tí zvíťazili v troch zo štyroch vzájomných zápasov v sezóne, hoci všetky sa skončili najtesnejším rozdielom. "Vlci" sa pokúsia dostať sa do prvého semifinále od roku 2017. Mucha: Náš káder je kvalitný "Už na začiatku sezóny som videl, že náš káder je kvalitný. Dôležité bolo, že sme výborná partia v kabíne. Hneď som začal veriť, že by z toho mohla byť úspešná sezóna. Začiatok sme síce nemali najlepší, no mali sme silný november i december a dostali sme sa vyššie v tabuľke. V play off si však nenavyberáte. Liga je vyrovnaná a vyhrať aj prehrať môže v play off každý s každým. Či už Nitra, Banská Bystrica, Spišská Nová Ves, Košice, či Poprad, ktorý mal na konci výbornú fazónu. Všetko sú to kvalitné tímy. Sme veľmi radi za domáci ľad v úvode série. Štvrté miesto po základnej časti je pre nás výborné, no chceme ísť ďalej," konštatoval útočník Miroslav Mucha, pre ktorého bude nadchádzajúca vyraďovačka prvá v slovenskej extralige.

Proti Banskej Bystrici očakáva pomoc domáceho publika a aj maximálne nasadenie svojho tímu, keďže si uvedomuje silu súpera. "Banská Bystrica má výbornú štruktúru tímu. Hrá sa proti nej veľmi ťažko. Majú výborného trénera Országha, ktorý má za sebou dve majstrovské sezóny v Třinci. Musíme byť pripravení na to, čo budú hrať. Počas sezóny nás zdobil tlak na bránku a toho sa musíme držať. V Banskej Bystrici je užšie klzisko, takže na jej ľade očakávam fyzickejší hokej. Je to play off, takže všetci nájdeme 15 percent síl navyše. Pritvrdíme vo fyzických súbojoch aj celkovo v hre. Myslím si, že to bude veľmi kvalitná séria," zdôraznil Mucha, ktorý sa teší aj na burcovanie tímu v podaní spoluhráča Matúša Holendu. "Vie nás nabudiť. Každý z nás má z toho zimomriavky a ukazuje sa, že nám to pomáha." Hráči myslia na viac Štvrté miesto po základnej časti je pre nováčika súťaže úspech, no hráči myslia na viac. "V sezóne sme podávali kvalitné výkony, hrali sme dobrý hokej a to od nás fanúšikovia očakávajú aj ďalej. Bude to hlavne o nás. Takýmto spôsobom sme sa pripravovali na každý zápas v základnej časti. V nej nás zdobilo dobré korčuľovanie a dravosť a v tom musíme pokračovať," uviedol útočník Jozef Baláž pre TASR.

Tréner Vladimír Országh sa pred sezónou 2024/2025 vrátil na striedačku Banskej Bystrice, ktorú v minulosti doviedol k dvom extraligovým titulom. Pred štvrťfinálovou sériou, ktorá odštartuje v pondelok 17. marca v Žiline, upozornil na silné stránky súpera. "Čakajú nás ťažké, náročné, a verím, že atraktívne zápasy. Stretnutia, ktoré sme spolu odohrali v základnej časti, boli náročné po fyzickej stránke. Aj keď je Žilina nováčik, má v kádri veľa skúsených hráčov, ktorí majú extraligové skúsenosti. Má dobre vyskladaný tím a štýl, ktorý nastolil Milan Bartovič, teda rýchle prechody do pásma a aktívna hra, im sedí. V druhej polovici základnej časti ukázali, že je to mužstvo, s ktorým treba počítať. Bude to nepríjemný súper," uviedol Országh pre hc05.sk. Potrebujú byť lepší Aj Banská Bystrica sa v základnej časti vyhla výraznejším turbulenciám. V kádri trénera Országha nastalo iba minimum zmien a klub sa pri výbere legionárov "trafil." Kormidelník "baranov" si pred štvrťfinále želá aj zlepšenie úspešnosti využívania presilových hier, ktoré mali na úrovni 19,90-percent (5. miesto v lige).

"Treba to zjednodušiť. Pracujeme na tom a často sme na tom pracovali aj počas sezóny, no nie vždy nám však všetky veci vyšli tak ako sme chceli, ale teraz začína naozaj tá časť sezóny, keď potrebujeme zabrať a tie presilovky budú rozhodovať. Potrebujeme byť lepší, konzistentnejší," zdôraznil Országh.

Kompletný program štvrťfinálovej série Žilina - Banská Bystrica 1. zápas , pondelok, 17. marca: Žilina - Banská Bystrica /17.30 h/

, pondelok, 17. marca: Žilina - Banská Bystrica /17.30 h/ 2. zápas , utorok, 18. marca: Žilina - Banská Bystrica /17.30 h/

, utorok, 18. marca: Žilina - Banská Bystrica /17.30 h/ 3. zápas , piatok, 21. marca: Banská Bystrica - Žilina /17.30 h/

, piatok, 21. marca: Banská Bystrica - Žilina /17.30 h/ 4. zápas , sobota, 22. marca: Banská Bystrica - Žilina /17.30 h/

, sobota, 22. marca: Banská Bystrica - Žilina /17.30 h/ prípadný 5. zápas , utorok, 25. marca: Žilina - Banská Bystrica /17.30 h/

, utorok, 25. marca: Žilina - Banská Bystrica /17.30 h/ prípadný 6. zápas , streda, 27. marca: Banská Bystrica - Žilina /17.30 h/

, streda, 27. marca: Banská Bystrica - Žilina /17.30 h/ prípadný 7. zápas, sobota, 29. marca: Žilina - Banská Bystrica /17.30 h/

V pozícii kapitána povedie "baranov" do play off obranca Vojtech Zeleňák. Bude to pre neho prvá vyraďovačka s "céčkom." "Bude to v niečom nové, ale v tíme máme viacero lídrov," poznamenal Zeleňák pre TASR a k sile žilinského tímu dodal: "Oba tímy hrajú rýchly a obetavý hokej. Bude to náročná séria. Je to nepríjemný súper, ktorý hrá veľmi ofenzívne. Žilinskí hráči sú veľmi aktívni a ich štýl nesedí každému. My sa na nich pozeráme ako na súpera, na ktorého sa riadne pripravujeme a chceme cez neho prejsť," poznamenal Zeleňák. Vzájomné zápasy v prebiehajúcej sezóne z pohľadu Žiliny: 2:3, 4:3 pp (v), 3:2, 2:1 (v)