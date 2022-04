Chára strelil druhý gól v sezóne, Florida dostala poriadny debakel

NEW YORK. Hokejisti Tampy Bay zvíťazili na ľade New Yorku Islanders 6:4. Aj vďaka 10. hetriku Stevena Stamkosa v kariére rozhodli o tom, že dvojnásobný obhajca Stanleyho pohára nastúpi v 1. kole play off proti Torontu.

Pri prvom zásahu svojho kapitána asistoval Erik Černák. Ďalší slovenský obranca Zdeno Chára dal v drese domácich druhý gól v sezóne.