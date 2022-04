Odohral Chára posledný zápas? Aréna skandovala, ruku mu podali aj rozhodcovia

Jeho New York Islanders síce podľahli Tampe Bay 4:6, no slovenský zadák strelil gól v poslednej minúte, o ktorom sa vraví, že by mohol byť jeho vôbec posledný.

Po góle aj po stretnutí sa UBS Arenou ozývalo "Chára, Chára".

Trenčiansky rodák nemá vyjasnenú budúcnosť - preto, ak to bola jeho rozlúčka, mu ju tribúny aj aktéri stretnutia dopriali.

Po zápase mu osobne prišli podať ruky všetci hráči súpera aj s krajanom Erikom Černákom. Nasledovali ich rozhodcovia.

"Neviem to ani opísať. Po tele mi behali zimomriavky," vravel po zápase o poslednej minúte a pozápasovej rozlúčke legendárny bek. "Boli to krásne momenty. Budem si to vážiť do konca života."