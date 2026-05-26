Toronto čaká na verdikt lekárov. Útočník má po operácii problémy a dlhšie nepomôže tímu

TASR|26. máj 2026 o 09:13
Center mal problém a nastupoval s ním už počas ročníka 2025/2026.

Kanadský hokejový klub Toronto Maple Leafs nebude môcť bližšie neurčený čas počítať s útočníkom Maxom Domim.

Ten sa po skončení klubovej sezóny podrobil operácii, po nej sa však u neho objavili komplikácie.

Tridsaťjedenročný center podstúpil chirurgický zákrok pre doteraz nešpecifikovaný problém, s ktorým nastupoval už počas ročníka 2025/2026.

Po operácii sa však jeho stav skomplikoval. Podľa predstaviteľov Maple Leafs bude Domi pokračovať v rehabilitácii pod dohľadom klubového lekárskeho tímu a jeho zdravotný stav opätovne vyhodnotia na začiatku tréningového kempu.

Rodák z Winnipegu odohral v uplynulej sezóne 80 zápasov základnej časti, v ktorých zaznamenal 36 bodov za 12 gólov a 24 asistencií.

Na konte mal aj 95 trestných minút. Domi podpísal s Torontom v júni 2024 štvorročné predĺženie kontraktu v hodnote 15 miliónov dolárov.

Dvanástka draftu NHL 2013 odohrala v profilige 815 zápasov v dresoch Arizony Coyotes, Montrealu Canadiens, Columbusu Blue Jackets, Caroliny Hurricanes, Chicaga Blackhawks, Dallasu Stars a Toronta. V kariére nazbieral 486 bodov za 150 gólov a 336 asistencií.

