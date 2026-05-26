Malkin načne jubilejnú sezónu v Pittsburghu. Najlepšie mesto, najlepší fanúšikovia, povedal

Ruský hokejový útočník Jevgenij Malkin bude aj v nasledujúcej sezóne pôsobiť v klube NHL Pittsburgh Penguins. V utorok podpísal ročný kontrakt v hodnote 5,5 milióna dolárov.
Malkin, ktorý 31. júla oslávi 40 rokov, odohrá v Pittsburghu už svoju 21. sezónu. V uplynulom ročníku nazbieral v základnej časti 61 bodov za 19 gólov a 42 asistencií v 56 zápasoch. V play off pridal tri body v šiestich dueloch.
„Najlepšie mesto, najlepší fanúšikovia, zostávam ešte jeden rok,“ citovala Malkina webstránka nhl.com. Pittsburgh si ho vybral z druhej pozície v drafte 2004.
V historickom bodovaní klubu mu patrí tretie miesto s 1407 bodmi za 533 gólov a 874 asistencií.
Pred ním sú iba Sidney Crosby a Mario Lemieux. V drese Penguins odohral 1269 zápasov, čo je druhý najvyšší počet v klubovej histórii za Crosbym.
„V minulej sezóne Jevgenijove výkony na ľade ukázali, že stále dokáže byť produktívny na vysokej úrovni a pomáhať Penguins napredovať.
Mimo ľadu ukázal veľké líderstvo pri pomoci našim mladým ruským a rusky hovoriacim hráčom adaptovať sa na náš program a naše mesto,“ povedal generálny manažér Kyle Dubas.
Malkin získal s Pittsburghom trikrát Stanleyho pohár (2009, 2016, 2017). V play off NHL má na konte 183 bodov (69+114) v 183 zápasoch.