Veľké zmeny vo Zvolene. Klub v budúcej sezóne povedie tréner, ktorý získal s Třincom tri tituly

Tréner Marek Zadina. (Autor: HC Dynamo Pardubice/ instagram)
Sportnet, TASR|14. apr 2026 o 11:29
Do klubu smeruje aj kouč Jozef Budaj.

Hokejistov HKM Zvolen bude v budúcej sezóne Tipsport ligy viesť tréner Marek Zadina.

Jeho asistentom bude Jozef Budaj. Klub spod Pustého hradu o tom informoval na oficiálnej stránke.

Zadina prichádza do Zvolena so skúsenosťami z najvyššej českej súťaže. Trénerskú dráhu odštartoval v Pardubiciach. Následne pôsobil päť rokov v Třinci, kde bol ako asistent pri zisku troch majstrovských titulov.

Po návrate do Pardubíc najskôr zastával rolu asistenta, no v priebehu sezóny 2023/2024 prevzal pozíciu hlavného trénera a doviedol tím k víťazstvu v základnej časti a postupu do finále extraligy.

Zvolenskí fanúšikovia ho poznajú aj z pôsobenia v tíme pohronského rivala, keď v uplynulej sezóne pracoval ako asistent trénera v Banskej Bystrici.

„Chcem vybudovať tím, ktorý bude hrať moderný, rýchly a agresívny hokej, na ktorý sa ľudia radi prídu pozrieť.

Dôležitá bude pevná defenzíva, ale aj odvaha smerom dopredu. Cieľom je vrátiť Zvolen na tie najvyššie priečky a stabilizovať výkonnosť tímu po zmenách v kádri,“ uviedol Zadina.

Budaj sa vracia do prostredia, ktoré veľmi dobre pozná. V sezóne 2021/2022 pôsobil ako hlavný tréner juniorky Zvolena.

Trénerskú kariéru odštartoval v Taliansku, neskôr pôsobil aj v Banskej Bystrici a v poslednom období si prešiel viacerými rolami, od asistenta trénera v Poprade až po generálneho manažéra v Žiari nad Hronom.

„Aj počas pôsobenia na manažérskej pozícii ma to ťahalo späť na lavičku. Priamy kontakt s hráčmi a každodenný život s tímom sú veci, ktoré mi chýbali. O to viac sa teším, že som späť.

S kolegom Zadinom sme si prešli základné veci a nastavili smer, ktorým sa chceme uberať. Dôležité je, že máme podobný pohľad na hokej aj fungovanie tímu,“ prezradil.

Zvolen obsadil v základnej časti v tejto sezóne 9. priečku. V predkole play-off následne nestačil na Liptovský Mikuláš 1:3 na zápasy.

Pavúk play-off Tipsport ligy

Tipsport liga

HC Košice - HC Slovan Bratislava: ONLINE prenos zo 6. zápasu semifinále play-off Tipsport ligy.online
ONLINE: HC Košice - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (semifinále play-off, 6. zápas)
