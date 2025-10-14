Dostal Slafkovského pozíciu. Montreal má novú hviezdu, jeho výmenu označujú za krádež

MONTREAL. Zachary Bolduc potreboval len pár minút na to, aby ukázal, prečo si v Montreale od neho veľa sľubujú.
V úvodnom zápase sezóny proti Torontu (2:5) presne vedel, čo má robiť. Po šikovnej strele Brendana Gallaghera sa puk odrazil od brankára Anthonyho Stolarza priamo pred neho a mladý útočník neváhal – bekhendom ho poslal rovno do siete.
Prvý zápas, prvý gól. Pre 22-ročného forvarda to bol dokonalý začiatok v novom pôsobisku.
Bolduc skóroval aj v ďalších dvoch dueloch a stal sa prvým hráčom Canadiens od čias Janica Perreaulta (2001/02), ktorý sa presadil v každom zo svojich prvých troch zápasov za Montreal.
Vedeli o ňom už pred draftom
Zachary Bolduc sa narodil 24. februára 2003 v kanadskom mestečku Trois-Rivières, ktoré sa nachádza v provincii Quebec, len niečo vyše hodiny autom od domovskej arény Canadiens.
Rozpráva plynule po anglicky aj francúzsky. Odmalička bol fanúšikom Montrealu a je ním aj teraz.
Jeho cesta v NHL sa ale začala o 1700 kilometrov južne v St. Louis. Bolduca draftovali Blues v roku 2021 v prvom kole z celkového 17. miesta.
Už v tom čase bol zaujímavým hráčom, v juniorskej súťaži QMJHL (Quebec Major Junior Hockey League) totiž nastrieľal ako 16-ročný 30 gólov. A už v tom čase si ho obľúbil istý muž menom Jeff Gorton, vtedajší generálny manažér New Yorku Rangers.
Gorton si všimol Bolduca počas jeho pôsobenia v tíme Rimouski Océanic, no svoju pozornosť vtedy venoval neskoršej jednotke draftu Alexisovi Lafrenièrovi.
Počas draftu v roku 2021 Gorton už pre Rangers nepracoval a bol analytikom NHL Network. V priamom prenose dvakrát povedal, že St. Louis práve draftovalo budúceho „hráča do top šestky", netušiac, že to raz bude „jeho" hráč.
Niekoľko mesiacov po drafte sa Gorton stal výkonným viceprezidentom pre hokejové operácie v Montreale. Svoj názor na Bolduca nezmenil ani po štyroch rokoch.
„Najviac nás na ňom nadchýna jeho prechod na silného krídelníka,“ povedal Gorton. „Všetci vieme, že vie strieľať góly, no ak zosilnie a zlepší svoju hru, bude nezastaviteľný.
V St. Louis minulý rok spravil obrovský pokrok. Dnes je z neho fyzický hráč, chodí do ťažkých priestorov a všetci si myslíme, že do našej útočnej zostavy zapadne naozaj výborne.“
Keď sa v lete otvorila možnosť získať Bolduca zo St. Louis, Gorton bol prvým, kto s týmto krokom súhlasil.
Výmena nebola „drahá"
Montreal získal Bolduca výmenou za rovnako starého Logana Maillouxa, ktorého si vybral v tom istom drafte z 31. pozície.
Canadiens sa snažili využiť svoj prebytok v obrane, aby riešili nedostatok útočníkov. Blues zase hľadali pravorukého mladého obrancu a jedného takého našli.
Bol to obchod kus za kus, útočník za obrancu. Z výmeny odišli oba kluby so spokojnosťou, každý získal to, čo chcel a potreboval.
Viacero expertov však už v tom čase predpovedalo, že z výmeny vzíde ako víťaz Montreal. Zatiaľ čo Mailloux odohral vlani v NHL len sedem zápasov a väčšinu ročníka strávil v AHL, Bolduc mal za sebou prelomovú sezónu.
Hoci v úvode bojoval o miesto v zostave, sezónu ukončil s 19 gólmi a 36 bodmi v 72 zápasoch. Ešte pôsobivejšie je to, že v posledných 24 zápasoch strelil 13 gólov, čo je na krídelníka tretej formácie slušný výsledok.
Očakávania od jeho nového tímu boli veľké a sám si bol veľmi dobre vedomý reality trhu, na ktorý vstúpil.
„Viem, prečo ma Canadiens hľadali, a to je to, čo chcem na ľade robiť, ukázať svoje silné stránky. Nie som v strese a nemám ani obavy. Cítim sa naozaj pripravený," hovoril Bolduc pred začiatkom sezóny.
Odštartoval ju ešte lepšie ako vlani skončil. V úvodných troch zápasoch za Montreal strelil tri góly a na jeden asistoval.
V poslednom stretnutí proti Chicagu skóroval vo svojom jubilejnom 100. zápase v NHL. Aktuálne je najlepší strelec tímu a druhý najproduktívnejší hráč Canadiens.
Ak by Bolduc pokračoval v nastolenom trende, čo bude mimoriadne náročné, mohol by v sezóne streliť viac než 40 gólov.
„Vymeniť 22-ročného Bolduca asi nebol, ako sa zdá, správny krok," uviedol Scott Wheeler, uznávaný novinár z The Athletic.
Profil The Habitant na X, ktorý sa dlhodobo venuje Montrealu, označil výmenu Bolduca „za krádež".
Podľa experta Marca Dumonta z Montreal Hockey Now je ešte skoro na nejaké veľké vyhlásenia, ale podľa neho „je získanie Bolduca pre Canadiens víťazstvom".
Hrá tam, kde vlani Slafkovský
„Milujem jeho hru,“ povedal kapitán Montrealu Nick Suzuki o Bolducovi po jednom z tohtoročných zápasov. „Chce získavať puk, tvoriť akcie a strieľať.“
Nadšenie z nového spoluhráča neskrýval ani Juraj Slafkovský: „Vyhráva súboje, hrá tvrdo, je naozaj dobrý a to rád vidím. Potrebovali sme to a som šťastný, že ho máme.”
Bolduc v úvodných troch zápasoch nastúpil na krídle druhej formácie po boku Kirbyho Dacha a Brendana Gallaghera.
Priemerne strávil na ľade 15 minút, okrem štyroch bodov má na konte plusový bod a desať striel, čo je spolu so Slafkovským a Caufieldom najviac z celého tímu.
Podľa rozšírených štatistík mohol v každom zápase streliť aspoň dva góly, v Corsi (pomer všetkých striel na bránku) aj Fenwick (pomer všetkých nezblokovaných striel) je štvrtý najlepší v tíme, hneď za prvým útokom Montrealu.
Bolduc proti Torontu skóroval po dorážke pred bránkou, proti Detroitu tečoval strelu od modrej a proti Chicagu sa presadil strelou v presilovke. Preukazuje tak svoju univerzálnosť v útoku.
Práve v početnej výhode nahradil na pozícii tzv. bumpera (hráč medzi kruhmi a pred bránkou) Slafkovského. Slovák sa presunul na pravé krídlo a priestor v náročnej pozícii medzi súperovými obrancami dostal Bolduc.
Aj keď prvá presilovka Montrealu zatiaľ nie je výstavná, z 15 príležitostí padli iba tri góly, Bolduc strelil jeden z nich a na jeden prihral a zatiaľ je v nej platným hráčom.
Ak by prišla zmena, po ktorej fanúšikovia volajú od prvého zápasu, a do prvej formácie by sa dostal Ivan Demidov, prvým na „odstrel" by nebol nováčik v zostave, ale Slafkovský.
Zmeny možno uvidíme už v noci na stredu, keď Montreal v prvom zápase sezóny v Bell Centre privíta Seattle (1:00 SEČ). Pre Bolduca pôjde o takmer domáci zápas.
